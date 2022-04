Valorant: versioni console in arrivo, stando a un annuncio di lavoro di Riot Games

Un annuncio di lavoro pubblicato da Riot Games, suggerisce che lo sparatutto 5vs5 Valorant arriverà anche su PS5, Xbox Series X|S ed eventualmente le altre console presenti sul mercato.

Tra le posizioni aperte sul sito di Riot Games, ce n'è infatti una come "Senior Game Designer, Console" relativa proprio a Valorant. La descrizione dell'annuncio non parla in modo diretto di porting per console né di piattaforme di riferimento, ma afferma che il candidato deve "progettare e perfezionare funzionalità, modalità e sistemi per aiutare a portare giochi per console sul mercato". Inoltre, tra i requisiti richiesti c'è quello di aver lavorato ad almeno un titolo competitivo online tripla A. Insomma, tutti indizi che rafforzano l'ipotesi che Riot stia effettivamente lavorando a una versione per console Sony, Microsoft e Nintendo di Valorant.

Valorant

A settembre del 2020, Riot Games ha confermato di aver iniziato a sperimentare una versione console di Valorant, ma che questa potrebbe non vedere mai la luce. Il game director Joe Ziegler all'epoca spiego che esistono non poche difficoltà nel realizzare una conversione simile, relative alle dinamiche di gioco, la mira e la gestione del rinculo delle armi.

Da allora sono passati quasi due anni e non ci sono state ulteriori novità in merito. Ma a quanto pare a breve le cose potrebbero cambiare.