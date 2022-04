The Sandbox Alpha Season 2: i traguardi, i dubbi, le potenzialità

Per parlare dei traguardi, dei dubbi e delle potenzialità di The Sandbox Alpha Season 2 abbiamo parlato direttamente con Hadrien Carpentier, Head of Live Ops and Play-to-Earn Seasons presso The Sandbox.

Nella giornata di ieri si è conclusa la seconda stagione della fase di Alpha di The Sandbox, il progetto che molto probabilmente è uno dei più ambiziosi e conosciuti metaversi in lavorazione. Si è trattato di un momento nel quale gli sviluppatori hanno aperto il loro gioco a tutti così da dare modo ai giocatori di testare con mano le potenzialità del progetto, ad alcuni fortunati per mettere le mani su un po' di preziosa moneta virtuale e agli sviluppatori di ottenere un prezioso feedback per migliorare le loro creazioni.

Come Hadrien Carpentier ha ammesso, molte di queste persone lo hanno fatto mosse dalla possibilità di vincere i 1000 SAND dati in regalo a tutti coloro che sono riusciti a entrare in possesso di un Alpha Pass 2. Stiamo parlando di circa 3 mila e 500 euro per giocare circa un'ora al mese a un videogioco, mica bruscolini. Per incentivare i giocatori a partecipare all'Alpha sono stati distribuiti oltre 10 milioni di SAND, divisi tra i 10mila possessori di Alpha Pass 2.

I dubbi

Alcuni livelli di The Sandbox sono molto complessi

Notato il miglioramento, va anche detto che il team di The Sandbox ha ancora davanti a sé talmente tanta strada da far sorgere dubbi sulla fattibilità del progetto. Le animazioni, infatti, sono molto limitate, così come sono piuttosto grezze le interazioni con gli scenari e gli altri personaggi. Diverse esperienze richiedevano di combattere o di superare intere sezioni interamente a piattaforme, mettendo ferocemente a nudo i limiti del motore e della fisica di gioco.

Ai limiti tecnici se ne univano altri di design. Alcune esperienze, soprattutto quelle amatoriali, difettavano in stabilità, ma anche in level design. Non prevedere checkpoint sensati prima di sezioni particolarmente impegnative o creare livelli nei quali un salto sbagliato costringe a ripartire dall'inizio, o quasi, non è il miglior biglietto da visita possibile per il gioco. È vero che si tratta di un'Alpha, ma la frustrazione creata era grande, capace di gettare un'ombra di sulla qualità complessiva di The Sandbox. Inoltre la varietà delle esperienze era minima e andava dal semplice adventure al gioco di piattaforme, con magari qualche minimo puzzle e nulla più.

Anche in questo caso, dunque, coloro che non vedono un futuro di qualità nei metaversi hanno rafforzato le proprie convinzioni. Molti livelli, infatti, sembravano più una mostra di costosissimi NFT che dei videogiochi, con interazioni e possibilità oltretutto limitate.

Un altro grande tema dei giochi su blockchiain è legato al loro impatto ambientale. Validare ogni transazione, infatti, richiede una potenza di calcolo non indifferente che in precedenza veniva gestita dalla rete Ethereum, una della poche che, ancora per qualche mese, si basa sul concetto di Proof of Work, e quindi richiede macchine dedicate processare e verificare ogni nuovo blocco delle blockchiain. Per rispondere alle preoccupazioni legate all'ambiente, Hadrien Carpentier ha detto che il team sta trasferendo tutta l'infrastruttura di The Sandbox su rete Polygon. Grazie a questo cambio di tecnologia (da PoW a PoS), l'impatto delle transazioni nel gioco è diminuito del 99%, pur mantenendo inalterata la presenza di NFT e di tutta la struttura web3. E per quanto riguarda la presenza di non fungible token. Lì non c'è niente da fare. The Sandbox è basato sul concetto play-to-earn, sulle collaborazioni con altri brand, sulla presenza o lo scambio di NFT e lo sarà anche in futuro. Quello che Carpentier ha detto è che il team vuole lavorare per fare in modo di trovare il giusto bilanciamento tra il lato economico e quello ludico, così da far emergere le qualità e i vantaggi di questo nuovo modo di concepire i videogiochi.

Il programmatore francese sostiene che molti di quelli attuali siano preconcetti legati al fatto che da un lato non si conoscono ancora bene i vantaggi di questa evoluzione della rete e dall'altro la non regolamentazione di questo genere di cose ha consentito lo sviluppo di un vero e proprio Far West, dove sono presenti un gran numero di progetti poco virtuosi, che gettano un'ombra anche su tutti gli altri. Ma esattamente come è successo col gioco mobile, inizialmente osteggiato dalla maggior parte dei giocatori tradizionali, il tempo e una maggiore maturazione dei giochi proposti hanno contribuito a far emergere i vantaggi di questo nuovo approccio e a diffonderlo.