Tiny Tina's Wonderlands: Patch 1.0.1.0B disponibile, ecco le novità

Gearbox ha pubblicato la Patch 1.0.1.0B di Tiny Tina's Wonderlands, che tra le altre cose potenzia la Magia Oscura delle armi elementali. Di seguito le note ufficiali complete dell'aggiornamento:

Il ridimensionamento della Magia Oscura nelle Armi è stato migliorato per farlo combaciare con altre armi elementali.

Gli Incantesimi Leggendari sono stati aggiornati per cambiare colore in base al loro rispettivo elemento quando sono visualizzati durante l'ispezione degli elementi.

Gli Incantesimi Leggendari sono stati aggiornati per usare l'icona abbinata al loro stile di rilascio quando sono visualizzati durante l'ispezione degli elementi.

Chaos Bunnies e Chest sono state aggiornate per includere un bottino dedicato alla Camera del Caos.

Tiny Tina's Wonderlands

Come possiamo notare la patch 1.0.1.0B di Tiny Tina's Wonderlands modifica il bilanciamento delle armi elementali basate sulla magia oscura e apporta alcune modifiche quality of life per la gestione degli incantesimi. Nelle note ufficiali non vengono menzionate possibili correzioni di bug e altri problemi più o meno noti, quindi non è chiaro se ci sono novità in tal senso.

Gearbox ha anche spiegato come intende supportare nel tempo Tiny Tina's Wonderlands. Fondamentalmente le patch saranno di due tipi: degli hotfix settimanali (come questo) con regolazioni minori e update più consistenti da scaricare che includono risoluzioni di bug e modifiche più consistenti. Dunque possiamo aspettarci ulteriori micro-update ogni venerdì e quando necessario aggiornamenti più corpsosi.

Tiny Tina's Wonderlands è disponibile per PS5, Xbox Series X!S, PS4, Xbox One e PC. Se ancora non lo avete ancora fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione del nuovo sparatutto GDR in salsa fantasy di Gearbox.