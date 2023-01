PlayStation State of Play nei primi mesi del 2023, secondo nuove voci di corridoio

Inizia il nuovo anno e ripartono subito le voci di corridoio sui PlayStation State of Play, gli eventi di presentazione ufficiali organizzati da Sony che solitamente emergono un po' a sorpresa, ma che potrebbero avere dei periodi di lancio previsti in base ad alcuni rumor non controllati.

Come raccolto da PlayStation Lifestyle, le voci in questione provengono da Reddit e 4chan, due fonti che non possono essere considerate propriamente attendibili al 100%, ma quanto riferito potrebbe avere un certo senso logico, quantomeno, riportando periodi presunti per gli State of Play che potrebbero essere verosimili.

In sostanza, secondo queste voci il prossimo State of Play sarebbe previsto tra febbraio e marzo 2023, con un altro evento previsto verso maggio. Ricordiamo che l'ultima presentazione di questo tipo è stato lo State of Play di settembre 2022, durante il quale sono stati mostrati diversi titoli interessanti come Rise of the Ronin da parte di Team Ninja, Stellar Blade, Like a Dragon: Ishin, Tekken 8 e un nuovo video su Hogwarts Legacy, tra le altre cose.

A dire il vero, il primo periodo segnalato potrebbe avere un certo senso, considerando che si tratta di un periodo particolarmente propizio per annunciare novità in arrivo nel corso del 2023 su PS5 e PS4, anche se siamo piuttosto propensi a credere che possa esserci anche un evento specificamente dedicato a Hogwarts Legacy poco prima della sua uscita sul mercato, che avverrà il 10 febbraio 2023, in base alla forte partnership tra Sony e il gioco in questione.

Un'altra presentazione nel periodo di maggio-giugno è in effetti un'altra possibilità verosimile, forse addirittura con una presentazione di dimensioni maggiori come un PlayStation Showcase, visto che tale formato manca ormai da parecchi mesi sulle scene e la compagnia dovrà presentare, prima o poi, vari progetti che sono in corso presso i propri team interni. In ogni caso, ribadiamo che si tratta solo di voci di corridoio assolutamente non verificate, dunque da prendere come speculazioni o poco più.