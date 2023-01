The Last of Us: una mod inserisce Bella Ramsey al posto della Ellie originale

Uno degli elementi che sembra aver fatto più discutere dell'adattamento di The Last of Us in serie TV è la scelta di Bella Ramsey come attrice per interpretare Ellie, che molti fan considerato troppo differente dall'originale: su questo argomento, potrebbe essere interessante vedere allora l'effetto di questa mod che inserisce delle fattezze più simili a quelle dell'attrice per il personaggio all'interno del gioco su PC.

Non si tratta di una sostituzione completa del modello originale, ma di una modifica soprattutto ai lineamenti e alla forma del volto per andare maggiormente incontro alle fattezze di Bella Ramsey.

Il risultato non è proprio preciso ma può dare un'idea di come sarebbe una Ellie in stile Ramsey all'interno anche del gioco, in questo caso di The Last of Us Parte II.

Il video riportato qui sopra mostra un montaggio di varie scene d'intermezzo e gameplay in cui è possibile vedere le possibili variazioni all'espressività e alle animazioni di Ellie con questa particolare versione. Come abbiamo saputo da parte dei produttori, Bella Ramsey è stata scelta come la migliore tra 100 candidate, ottenendo il supporto soprattutto da Neil Druckmann, il director del gioco che si è occupato anche dell'adattamento in serie TV insieme a Craig Mazin.

Si tratta di una giovane attrice molto apprezzata per il suo talento, ma che è finita al centro di varie polemiche da parte di giocatori intransigenti che la vedono troppo distante dall'aspetto classico della Ellie dei videogiochi. In ogni caso, attendiamo di vederla in azione nella serie TV di The Last of Us, che partirà il 15 gennaio 2023 su HBO e in Italia su Sky e NOW TV.