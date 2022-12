The Last of Us, la serie TV: Bella Ramsey era la migliore tra 100 candidate, Druckmann l'ha adorata

Lo showrunner Craig Mazin, al lavoro sulla serie TV di The Last of Us, ha speso parole molto positive per Bella Ramsey, che interpreta la co-protagonista Ellie. Parlando con SFX Magazine, Mazin ha parlato di quanto la fase di casting sia stata complessa per il ruolo di Ellie e ha detto che Ramsey è "l'interprete migliore" tra quelle incontrate.

"Ellie ha richiesto più tempo perché è un ruolo più difficile di altri da selezionare", ha detto Mazin. "Stiamo cercando di scegliere una ragazza di 14 anni e recitare non è affatto semplice, giusto? È facile non fare un buon lavoro. È difficile interpretare bene un personaggio. Ma è ancora più complesso farlo in modo brillante. E i bambini non hanno avuto tempo per raggiungere tale livello. È difficile trovare bambini che possano dare ciò che serve".

Mazin ha raccontato di aver visto più di 100 persone per il ruolo prima di Ramsey. Ha anche ammesso di aver temuto di non trovare una persona giusta e che al co-creatore Neil Druckmann non sarebbe piaciuta Ramsey: alla fine però non è stato affatto così.

"Ero nel panico, temevo che [Druckmann] non avrebbe gradito e che avrei dovuto vivere il resto della mia vita sapendo che non avremmo potuto avere la migliore Ellie di sempre", ha detto. "Ma fortunatamente l'ha adorata. E non avremmo potuto fare di meglio. È un'interprete straordinaria".

HBO, che produce e distribuisce, descrive la serie come segue: "La serie si svolge 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena opprimente. Quello che inizia come un piccolo lavoro si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, mentre entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l'uno dall'altro per sopravvivere".

The Last of Us debutterà il 15 gennaio 2023 su Sky, in Italia. Sappiamo anche che la serie TV introdurrà un nuovo tipo di infetto e Joel sarà meno "resistente".