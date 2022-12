The Last of Us: la serie TV introdurrà un nuovo tipo di infetto e Joel sarà meno "resistente"

Neil Druckmann e Craig Mazin, showrunner della serie TV di The Last of Us, hanno da poco rilasciato un'intervista al New Yorker, parlando di alcune novità sullo show di HBO. Tra i vari dettagli emersi è stato citato il fatto che la serie TV includerà un infetto che non è mai stato visto nei giochi. Inoltre, si parla di quanto Joel sarà diverso.

L'articolo non spiega perché sia stato creato questo nuovo tipo di infetto, se non che "la sceneggiatura lo richiedeva", ma afferma che Mazin ha ottenuto il supporto di Alex Wang, supervisore dei VFX di Naughty Dog, per valutare i risultati dell'ultimo rendering. Druckmann era preoccupato che sembrasse "troppo carino", ma Mazin gli ha assicurato che "la creatura sarebbe apparsa mostruosa sullo schermo". È stata descritta come una donna, con i capelli scuriti "dopo anni sottoterra".

Druckmann ha anche rivelato che la versione televisiva di Joel in The Last of Us sarà "meno resistente". La versione del gioco di Joel ha una forza apparentemente ineguagliabile quando affronta qualsiasi nemico in una scazzottata (Clicker esclusi), ma Mazin voleva rendere chiaro come la vita da mercenario di Joel lo avesse provato. A quanto pare, questo Joel non sente bene a causa degli spari e soffre di dolori alle ginocchia. "Mi piacciono le persone di mezza età che sembrano veramente di mezza età", ha detto Mazin.

Mazin ha anche fatto un interessante paragone parlando dell'uccisione dei nemici umani in The Last of Us. Ha spiegato che quando si rigioca una certa sezione del gioco, tutti coloro che sono stati uccisi sono tornati e si muovono nello stesso ordine, il che li fa sembrare più ostacoli che esseri umani. "Guardare una persona che muore", ha detto Mazin, "credo che dovrebbe essere molto diverso dal guardare dei pixel che muoiono". L'articolo aggiunge che "nella serie questi incontri avranno un peso maggiore".

Parlando invece più in generale del tasso d'azione, la serie HBO avrà meno violenza del videogioco, secondo Neil Druckmann.