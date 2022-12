Worms Revolution gratis su GOG.com con la Gold Edition, ecco come scaricarlo

Worms Revolution è disponibile gratis su GOG.com con la ricca Gold Edition, che include non soltanto il gioco base ma anche quattro DLC che aggiungono ulteriori contenuti all'esperienza strategica sviluppata da Team17.

Ottenerlo è semplicissimo: basta visitare la pagina dei giveaway su GOG.com, effettuare l'accesso con le proprie credenziali e cliccare sul pulsante "Add to Library" per aggiungere appunto il gioco alla libreria: a quel punto resterà legato al nostro profilo per sempre e potremo scaricarlo e installarlo quando ci pare.

Pubblicato nel 2012, Worms Revolution ripropone la formula classica della serie, proponendo una solida campagna in single player, caratterizzata da missioni man mano più complesse, e un comparto multiplayer sia online che in locale per sfidare altri utenti.

"Per la prima volta in assoluto il gioco vede la presenza di acqua dinamica, oggetti fisici e quattro diverse classi di vermi!", si legge nella sinossi ufficiale. "Personalizza la tua esperienza scegliendo la classe di vermi con cui giocare, il loro aspetto e anche il modo in cui si esprimono!"

"Worms Revolution aggiunge un po' di esplosivo alla guerra verme contro verme e la spedisce dritta dritta nel ventunesimo secolo."