Bravely Default Brilliant Lights: Square mette fine al supporto, ma ci sarà una versione offline

Bravely Default: Brilliant Lights sarà definitivamente chiuso il 28 febbraio 2023, ha annunciato Square Enix. Il gioco non sarà più disponibile online, ma in futuro dovrebbe arrivare una versione offline.

Ricordiamo che il gioco mobile della serie Bravely di Square Enix è stato reso disponibile per la prima volta per iOS su App Store e per Android su Google Play il 27 gennaio 2022. Nel giro di meno di un anno, quindi, la compagnia giapponese ha deciso che non aveva più senso supportare il progetto.

Tutte le vendite di "Mythril" all'interno del gioco sono state interrotte a partire da oggi, ma i Mythril rimanenti possono ancora essere utilizzati fino alla fine del servizio. I Mythril non utilizzati saranno rimborsati in un secondo momento.

Secondo Square Enix, pur avendo lavorato duramente ogni giorno per fornire un buon servizio, la compagnia è giunta alla conclusione che non sarebbe stata in grado di mantenere un servizio soddisfacente in futuro.

Il capitolo finale della storia principale, altre missioni evento (compresa la celebrazione del primo anniversario), le incursioni a squadre, la Coppa d'ottone e altro ancora saranno aggiunti al gioco prima della fine del servizio.

In futuro, Square Enix prevede di pubblicare una versione offline di Bravely Default: Brilliant Lights che permetterà agli utenti di scoprire i vari personaggi e le storie. I dettagli saranno annunciati in un secondo momento.

Square Enix, in questo periodo, sta interrompendo il supporto di vari suoi giochi. Abbiamo ad esempio visto l'annuncio relativo a Chocobo GP; anche Final Fantasy 7 The First Soldier sarà chiuso: ecco la data di termine del gioco online mobile.