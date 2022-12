iPad: la guida all'acquisto dei tablet Apple per ogni fascia di prezzo

Quale iPad comprare? In questa nostra guida all'acquisto dei tablet Apple troverete la risposta per comprare il miglior iPad in funzione della fascia di prezzo!

Quando si vuole comprare un tablet, gli iPad difficilmente possono essere trascurati tra le opzioni d'acquisto. I dispositivi Apple sono di fatto i leader in questo mercato, grazie ad una perfetta integrazione tra hardware e software. Inoltre, gli iPad possono sfruttare il resto dell'ecosistema Apple, caratterizzato da numerosi dispositivi che comunicano splendidamente tra loro. A diversi anni dalla loro prima apparizione, la linea degli iPad attualmente disponibile può risultare parecchio confusionaria. Ci sono infatti vari modelli, spesso con diverse dimensioni, hardware e specifiche tecniche, destinati ad utenti con differenti esigenze e disponibilità economica. Avere una scelta più ampia rappresenta indubbiamente un vantaggio per il consumatore finale, ma al contempo può portare a qualche difficoltà in fase di acquisto, perché non è sempre facile scegliere il prodotto adatto. Come scegliere quindi l'iPad perfetto per le nostre esigenze? Quali dimensioni si adattano meglio al nostro lavoro? Quanto conviene spendere per portarsi a casa un dispositivo adeguato? Quali accessori risultano fondamentali? Durante la stesura di questa nostra guida d'acquisto per gli iPad ci siamo posti diverse domande simili e abbiamo risposto ad ognuna di esse nei seguenti paragrafi. In questo modo sarete in grado di decidere autonomamente quale iPad e quali accessori acquistare, trovando sempre il giusto compromesso tra qualità e prezzo.

Cos'è un iPad? I nuovi iPad Pro del 2022 con processore M2 Introdotti nell'ormai lontano 2010, lo storico leader di Apple Steve Jobs li presentò al grande pubblico come un prodotto che si posiziona tra uno smartphone ed un computer portatile. Il loro scopo principale era quello di poter offrire una buona navigazione sul web, consultare la mail, sfogliare le fotografie, leggere libri e riviste, tutto su un unico pannello elegante da tenere comodamente in mano. Negli anni l'iPad ha imparato a fare molte altre cose, tant'è che Apple stessa ha iniziato a mettere in dubbio la necessità di possedere un computer portatile, andando anche a cannibalizzare la linea Macbook. Oggi l'iPad è il tablet più venduto ed utilizzato al mondo, grazie a un sistema operativo e a un'esperienza d'uso semplice ed intuitiva, accessibile a qualsiasi persona in ogni fascia d'età. Al contempo offre anche soluzioni professionali per chi necessita di maggiore potenza e funzioni avanzate, potendosi trasformare anche in un computer tradizionale da scrivania. Insomma, un dispositivo universale, versatile, elegante, semplice da utilizzare con una batteria che copre l'intera giornata. Se avete bisogno di un computer, probabilmente un iPad potrà soddisfare tutte le vostre esigenze, e in diversi casi, anche superare le capacità di un tradizionale PC. Al contempo però rimane sempre un tablet, quindi ideale solo per quelle operazioni basilari come quelle per le quali è stato pensato nello scorso decennio.

A cosa serve un iPad? L'iPad può essere usato anche come un computer, se collegato ad un monitor esterno Abbiamo visto che l'iPad è una via di mezzo tra un computer portatile ed uno smartphone, capace quindi di svolgere le azioni di entrambi, ma in un modo diverso, per certi versi più innovativo. Probabilmente non sarà mai un computer portatile e sicuramente non sostituirà uno smartphone, ma come prodotto intermedio risulta semplicemente perfetto. Se lo smartphone è diventato un dispositivo quasi necessario nella vita quotidiana, lo stesso non si può dire del computer. L'iPad, in un certo senso, espande l'esperienza d'uso di uno smartphone, grazie ad uno schermo più grande, funzioni di multitasking più avanzate e una serie di applicazioni professionali. Per molte persone l'iPad può tranquillamente sostituire un computer portatile. Da solo può essere usato come un qualsiasi tablet; aggiungendoci una cover-tastiera si trasforma in un prodotto simile ad un computer portatile; collegandolo invece ad un monitor esterno con un mouse e una tastiera diventa molto simile a un PC fisso. A cosa serve quindi un iPad? Probabilmente a tutte quelle cose per le quali servirebbe un PC. Con il tablet Apple però è possibile fare molto di più. Ad esempio possiamo firmare i documenti con l'Apple Pencil, prendere appunti a mano per la scuola o l'università, progettare o disegnare qualsiasi cosa. La fotocamera posteriore ci permette di scattare fotografie, mentre quella frontale è utilissima per le videochiamate. L'App Store ha un'offerta di applicazioni talmente ampia che risulta difficile non trovare la giusta applicazione per qualsiasi vostra esigenza. Con le applicazioni possiamo quindi anche editare foto e video, gestire i documenti, le nostre finanze, sfogliare le fotografie scattate sullo smartphone e molto altro ancora. Per non parlare poi dello svago e dell'intrattenimento, accessibile ancora una volta tramite i numerosi servizi di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+, e le migliaia di giochi pensati appositamente per questo dispositivo con anche la possibilità di giocare in cloud tramite Game Pass Ultimate, Shadow o GeForce Now.

Quanto è longevo un iPad? Il Touch ID come sistema di sblocco su iPad Air Apple supporta i propri tablet per diversi anni. Basti pensare che attualmente l'ultima versione del sistema operativo è disponibile anche sull'iPad più economico datato 2018, oppure sull'iPad Pro uscito nel lontano 2015. Questo significa che, acquistando al giorno d'oggi uno dei recenti tablet Apple, avrete un dispositivo in grado di soddisfare le vostre esigenze per numerosi anni a venire. All'incirca possiamo stimare un utilizzo di 6-7 anni, dove forse l'unico problema potrebbe diventare la batteria, che inevitabilmente perde capacità nel tempo. Si tratta quindi di un acquisto che, seppure possa sembrare costoso rispetto alla concorrenza, garantisce una durata nel tempo praticamente inarrivabile dagli altri produttori. Inoltre, negli ultimi anni le differenze hardware e software non sono poi così evidenti di anno in anno, quindi ci aspettiamo che gli attuali e futuri modelli di iPad possano durare ancora di più prima di diventare obsoleti da un punto di vista delle performance.

Chi dovrebbe evitare di comprare un iPad? L'applicazione File di iPad non è ancora ai livelli del Finder su macOS L'iPad è un dispositivo fantastico, ma non è sicuramente adatto a tutti. Il sistema operativo ha ancora parecchie limitazioni e potrebbe non essere l'ideale per certi tipi di utilizzo. Ad esempio chi deve gestire una grossa mole di dati, come documenti, immagini, file di vario tipo, tramite l'uso di hard disk esterni, SSD e simili, forse farebbe meglio ad optare per un computer portatile. Allo stesso modo chi necessita di un sistema operativo aperto e personalizzabile potrebbe non gradire iPadOS. Oppure banalmente chi necessita software professionali non disponibili su iPad, deve cercare altrove. Seppure l'iPad offra indubbiamente degli ottimi giochi nell'App Store, se volete giocare ai grandi tripla A e non volete utilizzare il cloud gaming, dovete per forza considerare l'acquisto di un notebook PC.

Quale dimensione dell'iPad scegliere? Le diverse dimensioni dello schermo della linea iPad L'iPad viene venduto in diverse dimensioni, determinate principalmente dalla diagonale del suo schermo. In particolare tra i dispositivi più recenti troviamo: iPad Mini con display da 8,3 pollici

iPad (2021) con display da 10,2 pollici

iPad (2022) con display da 10,9 pollici

iPad Air con display da 10,9 pollici

iPad Pro con display da 11 pollici

iPad Pro con display da 12,9 pollici

Banalmente: più lo schermo dell'iPad è grande, più spazio avrete a disposizione per le vostre applicazioni. Allo stesso tempo però dovrete sacrificare un po' la portabilità del dispositivo. Acquistando un iPad Pro da 12,9 pollici vi troverete tra le mani un tablet più simile ad un notebook. Mentre con un iPad Mini che si può tenere anche in una sola mano, l'esperienza d'uso sarà più simile ad uno smartphone. La via di mezzo è rappresentata chiaramente dai prodotti da circa 11 pollici, che sono indubbiamente la perfetta combinazione tra dimensioni del display e portabilità del dispositivo. Se avete bisogno di uno schermo grande per prendere meglio i vostri appunti, disegnare su una superficie ampia, utilizzare programmi con un interfaccia utente più complessa ed altre esigenze simili, il nostro consiglio è quello di acquistare l'iPad Pro da 12,9 pollici. Mentre se vi serve un dispositivo versatile, per prendere qualche appunto al volo, consultare rapidamente i documenti, probabilmente la miglior scelta è prendere l'iPad Mini da 8,3 pollici. Come già detto, tutti gli altri iPad hanno delle dimensioni medie adatte un po' per tutto.

Quanta memoria interna serve? iPad utilizzato con l'Apple Pencil come strumento per il disegno e la progettazione A questa domanda non c'è una risposta giusta. La memoria interna degli iPad più recenti va dai 64 GB fino ad arrivare alla configurazione massima di 2 TB, con ovviamente dei tagli di memoria intermedi. Tipicamente sull'iPad sono le applicazioni ad occupare la maggior parte dello spazio, perché di solito non si scattano tante fotografie con un tablet mentre la musica, i film e le serie TV ormai si possono reperire in streaming e non è poi così comune avere la necessita di portarsi sempre con sé centinaia di gigabyte di documenti. Ovviamente ognuno ha le proprie esigenze ed è proprio per questo motivo che Apple offre delle configurazioni di memoria diverse. Non dobbiamo poi dimenticarci dell'esistenza dei servizi cloud come lo stesso iCloud di Apple oppure Google Drive, Dropbox e simili. Con questi servizi potete estendere la memoria interna del vostro iPad ed avere sempre tutti i documenti sincronizzati con gli altri dispositivi che possedete. Inoltre, all'iPad si possono connettere anche hard disk, SSD o chiavette USB tramite l'unica porta disponibile sul tablet, in modo da espandere la memoria o semplicemente avere uno spazio di archiviazione esterno dove tenere i file più pesanti.

Conviene acquistare un iPad con connettività LTE o 5G? L'interfaccia semplice e minimale di iPadOS Ogni modello di iPad è disponibile in due versioni, dove una di esse ha come funzione aggiuntiva la possibilità di connettersi ad una rete cellulare tramite i moderni standard di telecomunicazione. Questo vi permette di avere un tablet sempre connesso alla rete, anche quando non avete un modem WiFi a vostra disposizione. L'iPad si connetterà ad internet proprio come se fosse uno smartphone e sarà in grado di inviare e ricevere dati tramite il modem interno. Ognuno dovrebbe valutare se questa funzione potrebbe risultare utile per le proprie esigenze Bisogna fare però un'importante considerazione: per avere l'accesso alla rete dati direttamente su iPad avete bisogno di un altro piano in abbonamento, oltre a quello che probabilmente avete già sul vostro smartphone. La maggior parte delle persone possiede infatti uno smartphone connesso ad internet, che può tranquillamente condividere la propria connessione con l'iPad, tramite la funzione hotspot. Se però non avete uno smartphone, oppure necessitate di un'elevata quantità di dati sull'iPad e non avete accesso a nessuna rete WiFi, allora l'acquisto del modello con questa funzionalità è più che sensato.

Conviene comprare iPad usati? Gli iPad ricondizionati sono spesso identici a quelli nuovi Proprio come accade con gli iPhone, anche i tablet Apple si trovano nelle loro versioni ricondizionate. Si tratta di un ottimo modo per portarsi a casa un dispositivo simile al nuovo, con un anno di garanzia, andando a risparmiare qualche centinaio di euro. Gli iPad ricondizionati possono essere trovati ad esempio su Amazon, oppure su siti specializzati come l'affidabile TrenDevice. L'acquisto di questi modelli è altamente consigliato, soprattutto quando il prezzo rispetto al prodotto nuovo è sensibilmente inferiore. Nella maggior parte dei casi conviene sempre acquistare un ricondizionato anche rispetto al tradizionale mercato dell'usato, perché vi offrono un anno di garanzia ed un controllo generale sul prodotto venduto.

Ci sono differenze a livello di sistema operativo? Stage Manager su iPadOS 16: la nuova gestione del multitasking su iPad Tutti i modelli di iPad montano lo stesso sistema operativo. Tradotto, questo significa che tutte le funzioni principali sono disponibili su qualsiasi iPad. Indipendentemente se avete un iPad di fascia bassa, oppure il top di gamma da più di mille euro. Le differenze in termini di esperienza utente sono veramente minime. Se da una parte questo implica che l'utente può ottenere il massimo da un iPad, senza andare a spendere centinaia di Euro, dall'altra complica ancora una volta la scelta del modello in fase d'acquisto. Inoltre, l'utente che spende di più per portarsi a casa il modello migliore, non ottiene di fatto particolari funzioni extra. Recentemente Apple però ha introdotto un'importante funzione, chiamata Stage Manager. Questa nuova opzione di multitasking, che avvicina ancora di più gli iPad all'esperienza d'uso vissuta su un computer tradizionale con sistema operativo macOS, è disponibile esclusivamente su alcuni tablet Apple. In particolare solamente gli ultimi iPad con il processore della serie Silicon "M" sono in grado di sfruttare appieno questa funzionalità, utilizzando anche i monitor esterni per una configurazione molto simile a quella di un computer fisso sulla scrivania. Se quindi desiderate sfruttare l'iPad al massimo, avvicinando l'esperienza utente a quella di un computer, allora assicuratevi che il modello supporti questa funzionalità. Ecco l'elenco dei modelli che la supportano: iPad Pro 2018

iPad Pro 2020

iPad Pro 2021 (anche con monitor esterno)

iPad Pro 2022 (anche con monitor esterno)

Quali accessori conviene acquistare? Un iPad Pro con tastiera ufficiale Apple e Apple Pencil di seconda generazione L'iPad è compatibile con numerose periferiche e accessori. Tra quelli più popolari e diffusi troviamo l'Apple Pencil di prima e seconda generazione e le cover-tastiera di Apple. L'Apple Pencil è il pennino ufficiale per iPad, che può servire per prendere appunti a mano, disegnare, progettare, firmare documenti o banalmente come puntatore per interagire con il sistema operativo. Se avete la necessità di utilizzare una penna su iPad, non possiamo far altro che consigliarvela. Fate attenzione al modello, perché alcuni iPad sono compatibili con la prima penna, mentre altri con quella di seconda generazione. Se avete la possibilità, preferite l'acquisto di un iPad Pro con lo schermo da 120 Hz, in modo da rendere l'esperienza di disegno e scrittura più simile a quella vissuta con la tradizionale carta e penna. Per quanto riguarda le tastiere, potete optare per quelle ufficiali di Apple, che sono indubbiamente di alta qualità. Purtroppo però sono spesso molto costose. Il nostro consiglio è quindi quello di dare un'occhiata anche in giro, soprattutto su Amazon, dove troverete tanti prodotti di terze parti a dei prezzi più accessibili. Se invece volete avvicinare l'esperienza d'uso del vostro iPad a quella di un computer, allora potete considerare l'acquisto di un monitor esterno, abbinato a tastiera e mouse wireless. In questo modo potete sfruttare al massimo il multitasking della funzione Stage Manager, disponibile però esclusivamente sui modelli con il chip Apple Silicon. Per quanto riguarda invece gli auricolari e le cuffie, i prodotti Apple come le AirPods sono indubbiamente una scelta consigliata, soprattutto se possedete già altri prodotti della Mela.

Quale iPad economico acquistare? L'iPad base di nona generazione con le sue cornici pronunciate Se avete bisogno di un tablet senza troppe pretese, compatibile con l'ultima versione del sistema operativo ed in grado di sostenere tutte le principali funzioni di iPadOS, allora l'opzione d'acquisto più raccomandata è indubbiamente l'iPad di nona generazione. Si tratta di una scelta ideale per gli studenti, soprattutto quelli più giovani, perché con circa 350 euro vi porterete a casa un ottimo dispositivo. Questo modello è ottimo anche come un tablet da tenere in casa, dedicato a tutta la famiglia. Guardare video su YouTube, consultare la posta, seguire le ricette in cucina, sfogliare il catalogo Netflix e molte altre funzioni simili sono pienamente supportate. Il suo più grande difetto è il design, perché ha ancora le spesse cornici dei vecchi modelli ed un vetro non laminato che allontana il display dalla superficie touch. Inoltre non è compatibile con l'Apple Pencil di seconda generazione, ma solamente con la prima penna rilasciata da Apple, che non ha la stessa precisione. Il prezzo di questo prodotto nella sua versione ricondizionata è veramente molto accessibile, quindi fateci un pensiero se volete veramente risparmiare il più possibile.

Quale iPad compatto acquistare? Le dimensioni compatte dell'iPad Mini che si può tenere con una sola mano Se vi serve un tablet piccolo, super versatile, compatibile con l'Apple Pencil di seconda generazione per prendere degli appunti al volo, allora l'iPad Mini è indubbiamente la scelta giusta per voi. Il modello più recente non è però così economico, nonostante le dimensioni compatte. Di fatto però si tratta di un prodotto moderno, recentemente aggiornato da Apple con il nuovo design con cornici ridotte ed un hardware di ultima generazione. Qui non avete proprio scelta, prendete l'ultimo modello disponibile e avrete tre le mani il miglior dispositivo con questa forma compatta.

Quale iPad di fascia media acquistare? Le diverse colorazioni dell'iPad Air 2022 Arriviamo a quello che secondo noi è il miglior iPad in rapporto qualità/prezzo disponibile sul mercato: l'iPad Air con processore M1. Si tratta di un modello recente, uscito nel 2022 che monta lo stesso processore dei nuovi Mac e iPad Pro. Di fatto non ha nulla da invidiare a questi ultimi, se non lo schermo più piccolo e la frequenza d'aggiornamento a 120 Hz. Il processore M1 vi permetterà di avere tutte le funzionalità di iPadOS attive, compreso l'utilizzo del monitor esterno per Stage Manager. Inoltre, la potenza di calcolo sarà più che sufficiente per permettervi di utilizzarlo sia come tablet per funzioni quotidiane, che come un computer portatile con programmi più complessi. Un vero gioiellino, che sarà in grado di accompagnarvi per i prossimi anni senza risentire minimamente il peso dei prossimi aggiornamenti software. Se riuscite a trovare un iPad Pro del 2021 (quinta generazione) da 11 pollici ad un prezzo simile all'iPad Air 2022, allora portatevi a casa il primo. Sostanzialmente sono due modelli identici, ma il Pro ha anche il display da 120 Hz e un comparto fotocamere migliorato.