Epic Games Store: Severed Steel è il gioco gratis del 27 dicembre 2022

Oggi, 27 dicembre 2022, è disponibile un nuovo gioco gratis dell'Epic Games Store. Si tratta di Severed Steel, come ci era già stato anticipato dal leaker billbil-kun. Il gioco sarà accessibile per 24 ore, quindi non dimenticatevi di reclamarlo.

Potete trovare il gioco sull'Epic Games Store a questo indirizzo oppure tramite l'Epic Games Launcher. Una volta aggiunto alla vostra libreria sarà vostro per sempre.

Severed Steel è uno "sparatutto in prima persona per giocatore singolo con un fluido sistema di acrobazie, ambienti voxel distruttibili, una pioggia di proiettili e una protagonista unica con un braccio solo. Sarete tu, il tuo grilletto e uno stivale dalla punta rinforzata contro una sovrastruttura piena zeppa di cattivi. Elimina fino all'ultimo nemico con una serie di corse sui muri, tuffi, capriole e scivolate." La valutazione degli utenti è molto positiva per questo gioco.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Severed Steel è uno sparatutto che fa del ritmo dell'azione la sua ragion d'essere. Non c'è tempo per pensare, bisogna muoversi continuamente e con grande coordinazione: ai livelli di difficoltà più elevati si rivela un banco di prova anche per i giocatori più smaliziati. Peccato per le mappe, troppo compresse e prive di personalità anche a causa dell'adozione della grafica voxel, che però si rivela assolutamente adeguata al gameplay. Il gioco, pur breve, sa essere punitivo ai limiti della frustrazione, il che potrebbe allontanare i semplici appassionati del genere."

I requisiti consigliati di Severed Steel sono i seguenti:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Dual Core

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA 1050 o equivalente

Diteci, vi interessa il gioco gratis dell'Epic Games Store del 27 dicembre 2022?