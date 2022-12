Chocobo GP: Square Enix mette fine al supporto, il gioco rimarrà attivo ma senza aggiornamenti

Chocobo GP, il gioco di corse per Nintendo Switch con i personaggi di Final Fantasy pubblicato lo scorso marzo, è arrivato al capolinea. No, Square Enix non chiuderà i server, ma ha comunque deciso di interrompere il supporto. L'editore ha annunciato che non ci saranno più aggiornamenti di primo piano dopo la Stagione 5, che inizia oggi.

Ciò significa che non ci saranno nuovi personaggi o mappe in futuro. La Stagione 5 è anche l'ultima in cui verranno utilizzati i livelli del Prize Pass (essenzialmente strutturati come i livelli di un qualsiasi Battle Pass). Le classifiche rimarranno in vigore, come la off-season. Per quanto riguarda il Mythril, la valuta premium del gioco, è stato rimosso dalla vendita sul Nintendo eShop.

Chi è ancora in possesso di Mythril potrà spenderlo fino a quando il negozio non scomparirà il 6 gennaio 2023. Successivamente, tutti i Mythril non saranno più validi. Il negozio continuerà ad avere oggetti in cambio di Mythril durante la Stagione 5, ma una volta terminata gli oggetti saranno aggiunti ai negozi di biglietti o di Gil, in modo da non dover spendere Mythril. Se vi siete persi gli oggetti delle stagioni 1-4, questa potrebbe essere l'occasione per acquistarli.

Chocobo GP rimarrà giocabile, ma considerando il tipo di gioco potrebbe essere abbandonato dai propri giocatori visto che non vi saranno più novità dedicate.

Non è il primo gioco che Square Enix blocca in ambito game as a service, anche Final Fantasy 7 The First Soldier sarà chiuso: ecco la data di termine del gioco online mobile.