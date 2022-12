Final Fantasy 7 Rebirth: la ex-voce di Vincent Valentine afferma che tutti i doppiatori sono cambiati

Final Fantasy 7 Rebirth, il prossimo capitolo della saga remake di Square Enix, potrà contare sulla voce di Steve Blum per Vincent Valentine? Secondo Blum stesso no, perché lo sviluppatore ha cambiato tutti i doppiatori.

L'informazione è stata confermata tramite Twitter. Blum ha risposto a un fan che ha chiesto se sarebbe tornato nei panni di Valentine ma l'uomo ha risposto: "Ci hanno cambiati tutti. Mi spiace". Potete vedere lo scambio poco sotto.

Va precisato che non è una sorpresa: già sapevamo che i doppiatori era diversi, ma non c'erano conferme definitive per Vincent Valentine che non è presente nel primo capitolo remake di Final Fantasy 7.

Bisogna anche aggiungere che per il momento non sappiamo con sicurezza se Vincent Valentine sarà presente o meno all'interno di Final Fantasy 7 Rebirth: si tratta unicamente di una supposizione dei giocatori. Square Enix potrebbe però tranquillamente cambiare la trama e i luoghi visitati dai personaggi per fare in modo che Valentine non sia presente nel gioco.

Vincent Valentine ha anche ricevuto un proprio gioco dedicato, Dirge of Cerberus Final Fantasy 7 per PS2, ma l'opera non ha avuto particolare successo e non ha dato via a seguiti o titoli simili all'interno della saga finale numero 7.

Per ora, quindi, possiamo solo essere certi che Blum non sarà la voce di un potenziale Vincent Valentine di Final Fantasy 7 Rebirth.