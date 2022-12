High on Life: l'autore commenta la scelta di unirsi a Xbox Game Pass e il successo del gioco

Il creatore di High on Life, Justin Roiland, ha spiegato perché ha scelto di unirsi alla line-up di Game Pass dopo aver fatto "molte ricerche" sul servizio.

"Prima di decidere, ho parlato con una manciata di altri studios che hanno utilizzato Game Pass", ha spiegato Roiland. "E alla fine sono giunto alla conclusione, sulla base di ciò che avevo sentito, che è un valore aggiunto. Perché essenzialmente ci sono molte persone che altrimenti non avrebbero acquistato il gioco e non ci avrebbero giocato."

L'aspetto più interessante per i fan di Roiland e del suo studio, Squanch, è che Game Pass non li aiuterà solo a realizzare High on Life, ma anche i giochi futuri.

"Siamo uno studio indipendente. Siamo piccoli. E vogliamo una sicurezza per realizzare altri giochi divertenti e folli. E questo è stato un aspetto importante per noi. È come dire: 'Ok, vogliamo davvero che questo gioco esca. Vogliamo che abbia successo. Vogliamo che le vendite vadano bene". E credo che, sì, da quello che ho capito frugando un po' in giro e chiedendo a diverse persone, Game Pass sia stato un enorme valore aggiunto da questo punto di vista".

La ricerca di Roiland lo ha portato a concludere che Game Pass è "uno strumento potente per raggiungere un gran numero di persone. Se si crede davvero di aver realizzato qualcosa di valido, è uno strumento piuttosto potente. Questo è ciò che ho capito facendo le mie ricerche per conto mio."