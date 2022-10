Final Fantasy 7 The First Soldier sarà chiuso: la data di termine del gioco online mobile

Square Enix ha annunciato che chiuderà presto i server di Final Fantasy 7 The First Soldier. La data di termine del gioco online per mobile è l'11 gennaio 2023.

L'annuncio è avvenuto tramite Twitter, come potete vedere poco sotto. L'account ufficiale di Final Fantasy 7 The First Soldier ha svelato la cosa e ha ringraziato i giocatori per il sostegno nell'ultimo anno.

Precisamente, l'account di Final Fantasy 7 The First Soldier scrive all'interno dell'immagine condivisa: "Con grande tristezza vi annunciamo la fine del servizio di Final Fantasy 7 The First Soldier. Termineremo il servizio l'11 gennaio 2023 alle 07:0 UTC. Pur essendoci impegnati per produrre regolari aggiornamenti con contenuti freschi e divertenti, non siamo stati in grado di creare l'esperienza che speravamo e che tutti voi meritavate, quindi abbiamo preso l'incredibilmente difficile decisione di terminare il servizio di Final Fantasy 7 The First Soldier. Sebbene vi siano meno di tre mesi alla fine del servizio, continueremo a realizzare aggiornamenti durante questo periodo, quindi speriamo che possiamo continuare a divertirvi con Final Fantasy 7 The First Soldier fino alla fine."

Final Fantasy 7 The First Soldier è un gioco sparatutto basato sul mondo di Final Fantasy 7: è un prequel dell'intera storia della saga. Il giocatore veste i panni di un soldato che mira a diventare uno dei primi Soldier, il gruppo di élite della Shinra. Si tratta di un gioco free to play focalizzato sull'online che non aveva particolarmente colpito i fan storici della saga e che, chiaramente, non ha convinto nemmeno altre fette d'utenza.

