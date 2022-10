RTX 4090: video mostra in 8K giochi come Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 e non solo

Benchmark Lab, canale YouTube, ha condiviso il video che potete vedere qui sopra nel quale mostra una serie di giochi, come Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Fortnite e non solo, che vengono eseguiti in 8K con DLSS 2 tramite una Nvidia RTX 4090. Nel video vi sono però anche dei giochi che non vanno oltre il 4K.

La lista di giochi mostrati dal video di Benchmark Lab per la Nvidia RTX 4090 è la seguente:

Cyberpunk 2077

Marvel's Spider-Man Remastered

Red Dead Redemption 2

Watch Dogs Legion

Horizon Zero Dawn

GhostWire Tokyo

Fortnite

Microsoft Flight Simulator

Per poter eseguire i giochi in 8K con un frame rate accettabile, Benchmark Lab ha utilizzato la modalità qualità di DLSS 2. Come potete vedere, la maggior parte dei giochi hanno prestazioni ottime. In generale, non tutti riescono a raggiungere i 60 FPS, ma sono sempre all'interno dei 30-40 FPS.

Benchmark Lab è una fonte credibile, ricordiamo, ma purtroppo su YouTube circolano anche video che segnalano falsi benchmark delle RTX 4090. Qualcuno ha persino condiviso un video falso su una RTX 4070. Vi suggeriamo di fare attenzione a fare ricerche online di benchmark delle nuove schede grafiche Nvidia.

Per quanto riguarda invece la RTX 4090 Ti, pare che rischi di fondersi durante l'uso e che Nvidia non la metterà in commercio per il momento, almeno per un report.