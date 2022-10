Bravely Default potrebbe ottenere una remaster, secondo un suggerimento del produttore Tomoya Asano

Durante un recente live stream dedicato alla celebrazione del 10° anniversario di Bravely Default, il produttore Tomoya Asano ha suggerito che una versione remaster del gioco potrebbe essere nei piani di Square Enix.

Ricordiamo che il gioco di ruolo a turni Bravely Default è stato pubblicato per 3DS l'11 ottobre 2012 (in Giappone). Per commemorare l'evento, Square Enix ha condotto una diretta chiamata "Square Enix Asano Team Development Room Radio #1: Bravely celebra il suo 10° anniversario" durante la quale è stata mostrata una versione al alta risoluzione del filmato di apertura del gioco. Potete vederlo nel video che trovate poco sotto, andando al minuto 12:12.

Parlando durante il live stream, Asano ha detto: "Negli ultimi 10 anni, il nostro team si è ingrandito e la nostra capacità è aumentata. Guardando il filmato di apertura di [Bravely Default:] Flying Fairy, sento che annunciare una rimasterizzazione di [Bravely Default:] Flying Fairy sarebbe la cosa migliore possibile e qualcosa che i fan desidererebbero. Ma per ora purtroppo non posso annunciare nulla del genere. 'Per ora', diciamo così".

Non possiamo quindi affermare che Square Enix stia ufficialmente lavorando a una versione remaster del primo Bravely Default, ma al tempo stesso il video e la dichiarazione del produttore sembrano veramente puntare in quella direzione.

Non ci resta altro da fare se non attendere un vero annuncio definitivo.

Vi lasciamo infine allarecensione di Bravely Default 2.