Nvidia RTX 4080 e 4090: nuovi benchmark, la 4080 12 GB supera la 3090 Ti ma solo con DLSS 3

NVIDIA ha condiviso tre nuovi benchmark relativi alle nuove schede grafiche RTX 4090 e 4080, precisamente dedicati a Microsoft Flight Simulator, F1 22 e A Plague Tale: Requiem. Possiamo vedere che la 4080 12 GB supera la RTX 3090 Ti, ma solo con DLSS 3.

Poco sotto, potete vedere le immagini dedicate ai benchmark dei tre giochi con le varie schede grafiche RTX di NVIDIA. I giochi sono stati riprodotti in 4K con un i9-12900K, 332 GB di RAM e Windows 11, con le impostazioni grafiche massime.

Come potete vedere, la 4080 12 GB senza DLSS è leggermente sotto la RTX 3090 Ti, ma con l'uso di DLSS 3 si ottengono risultati incredibili, andando a più che raddoppiare il frame rate di Microsoft Flight Simulator, di A Plague Tale Requiem e F1 22. Anche con DLSS 2, la RTX 3090 Ti non è in grado di pareggiare la 4080 12 GB.

Ovviamente, i risultati migliori si ottengono con le RTX 4090, che con DLSS garantiscono risultati notevoli: il gioco che raggiunge la cifra più alta tra quelli qui indicati è F1 22 che in media si assesta sui 184 FPS. Ripetiamo, in media, quindi vuol dire che in certi frangenti può spingersi anche oltre. DLSS 3 dà ottimi risultati, chiaramente.

Vi lasciamo anche a un video che mostra vari giochi riprodotto fino all'8K con una 4090, compresi Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077.