iPad mini 7: Apple lavora al nuovo modello, in uscita non prima di fine 2023?

iPad mini 7 è realtà, stando a quanto riportato da Ming-Chi Kuo, noto analista di TF International Securities: Apple starebbe lavorando al nuovo tablet di dimensioni ridotte, sebbene l'uscita di questo modello non dovrebbe avvenire prima della fine del 2023.

Ricorderete che iPad mini 6 è stato annunciato da Apple nel corso del 2021, ma quest'anno la serie non è stata rinnovata e si pensava che la casa di Cupertino volesse abbandonare il progetto in quanto sostanzialmente meno popolare rispetto alla versione standard.

Ebbene, a quanto pare le cose non stanno così ed è in lavorazione un altro iPad mini: secondo Kuo il dispositivo avrà come punto di forza un nuovo processore di cui però al momento non si sa nulla. Verrà utilizzato l'A16 Bionic di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max?

Stando alla nostra recensione di iPad mini 6, ci sono senz'altro aspetti del tablet che Apple potrebbe migliorare, a partire ovviamente dal prezzo e dall'autonomia, ma anche lo schermo necessiterebbe di un aggiornamento.

Laddove le informazioni riportate da Ming-Chi Kuo dovessero rivelarsi fondate, l'azienda avrà parecchio tempo per fare le proprie valutazioni e per presentare ufficialmente il nuovo iPad mini, sempre che la finestra di lancio non si sposti addirittura all'inizio del 2024.