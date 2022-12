Koji Igarashi vuole fare un grande annuncio nel 2023, è noto per Castlevania e Bloodstained

Koji Igarashi, noto soprattutto per il suo grande apporto alla serie Castlevania e più recentemente per il progetto Bloodstained: Ritual of the Night, ha affermato che il suo team sta lavorando per chiudere i lavori su Bloodstained e si sta preparando per "il prossimo passo". Il suo collega Shuntaro Iida ha aggiunto che potrebbe esserci un grande annuncio nel 2023.

Le informazioni arriva dalla classica raccolta di interviste che la testata giapponese Famitsu pubblica alla fine di ogni anno. Tra i vari sviluppatori giapponesi vi erano anche Igarashi e Iida, che hanno parlato delle aspirazioni del team. Le informazioni sono state tradotte dal giapponese all'inglese da Gematsu.

Precisamente, Iida ha affermato che il team "sta spingendo ogni giorno per essere in grado di fare un grande annuncio nel 2023". Purtroppo non ha detto altro a riguardo.

Sappiamo che il seguito di Bloodstained: Ritual of the Night è in sviluppo, a seguito di un annuncio ufficiale degli sviluppatori e dell'editore (505 Games) avvenuto nel giugno 2021. All'epoca si affermava che il progetto era "nelle primissime fasi di pianificazione", quindi supponiamo che non sarà pronto per il 2023, ma dovremo attendere oltre.

Bloodstained: Ritual of the Night è stato supportato nel tempo con vari contenuti aggiuntivi, basati soprattutto su collaborazioni. Ad esempio a tema Journey.