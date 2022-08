Bloodstained: Ritual of the Night: il prossimo crossover è a tema Journey

Il 23 agosto 2022, Bloodstained: Ritual of the Night riceverà un aggiornamento maggiore che introdurrà un nuovo crossover, questa volta con Journey. L'annuncio è stato dato dall'editore 505 Games e dallo sviluppatore ArtPlay.

Journey incontra Bloodstained

Il crossover aggiungerà un'area al castello a tema Journey, chiamata The Tunnels. Si tratta di un labirinto sotterraneo fatto di corridoi dallo stile ispirato al gioco di thatgamecompany, nascosti da un ingresso segreto che sarà accessibile nelle fasi avanzate del gioco. Alla fine della nuova area ci sarà un boss speciale. Dopo averlo battuto si riceverà un oggetto equipaggiabile in stile Journey.

Uno dei nemici della nuova area

L'ingresso per i tunnel apparirà dopo aver liberato Gebel e sbloccato il Den of Behemoths. La stanza con il passaggio sarà segnata sulla mappa del castello. Da notare che, essendo un livello completamente nuovo e segreto, non influirà sulla percentuale di completamento della mappa.

I riferimenti a Journey saranno molteplici.

Naturalmente l'aggiornamento farà anche altro, ossia risolverà alcuni dei bug residui, portando il gioco alla versione 1.4.

Per il resto vi ricordiamo che Bloodstained: Ritual of the Night è disponibile per PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Stadia, sistemi iOS e sistemi Android. È giocabile anche su PS5 e Xbox Series X e S in retrocompatibilità.