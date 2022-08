Bramble: The Mountain King: video mostra diciotto minuti di gameplay

IGN.com ha pubblicato in esclusiva un video che mostra circa diciotto minuti di gameplay dell'avventura Bramble: The Mountain King, gioco dall'ambientazione decisamente affascinante, che ci immerge in atmosfere che sembrano uscite da una favola nordica.

Nel video possiamo vedere il protagonista entrare in un bosco, dove incontra una strana creatura con una corona di fiori che si dimostra amichevole, aiutandolo a superare un ostacolo. Dopo qualche minuto, scivola dentro un albero ritrovandosi in un'oscura grotta piena di pericoli, dove deve superare vari ostacoli per riuscire a sopravvivere.

Tornato all'aperto, lo vediamo correre su di un lago, fino all'incontro con una creatura enorme, non proprio amichevole, che tenta di catturarlo e ucciderlo, in una sequenza davvero riuscita (soprattutto la parte in cui i due corrono nel fango). Il confronto tra i due dura praticamente fino alla fine del filmato.

Bramble: The Mountain King è un gioco horror d'avventura, ispirato all'antico folklore scandinavo. Esplora il mondo oscuro di Bramble e vesti i panni di un ragazzino che cerca di sopravvivere a un pericoloso viaggio, dove si imbatterà in creature mostruose ma troverà anche amore e amicizia.

Esplora il pericoloso mondo di Bramble: The Mountain King, un gioco horror d'avventura pieno di atmosfera, dove vesti i panni di un ragazzino alla ricerca di sua sorella.

Ambientato in un mondo ispirato all'antico folklore scandinavo, Bramble ti porta in un viaggio pieno di magnifici scenari, creature mitiche e boss enormi.

Per il resto vi ricordiamo che Bramble: The Mountain King che fu annunciato con un impressionante trailer all'IGN Live Expo, è in sviluppo per PC, Xbox e PlayStation.