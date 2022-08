The Cuphead Show: la seconda stagione della serie TV è disponibile su Netflix

La seconda stagione della serie TV di The Cuphead Showè disponibile su Netflix. In totale è composta da tredici nuovi episodi e riprende esattamente lì dove era finita la prima stagione, ossia dall'arresto di Cuphead e Mugman nella fabbrica di biscotti.

Cosa faranno i due? Sconteranno la pena che gli è stata comminata, o tenteranno di evadere? Che ne è stato di Ms. Chalice? Li aiuterà o rimarrà in disparte per non rischiare guai? Quando tornerà, i due la accoglieranno a braccia aperte o la cacceranno per averli traditi e abbandonati a loro stessi?

Queste e altre domande troveranno risposta nel corso della stagione, che si spera sia scoppiettante, anche se rimane pensata per un pubblico di giovani e molto giovani.

Prima o dopo aver guardato le nuove puntate di The Cuphead Show, potete sempre tornare sul videogioco, che rimane un capolavoro da giocare assolutamente. Recentemente è stato pubblicato anche il primo DLC ufficiale, The Delicious Last Course, che aggiunte una nuova area piena di boss da combattere e segreti da scoprire, oltre che di splendide animazioni in stile cartoon anni 30 da guardare. Se vi interessa, leggete la nostra recensione, in cui dimostriamo di aver apprezzato davvero moltissimo il titolo di Studio MDHR.