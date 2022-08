FreshWomen Season 1 nella top 3 italiana su Steam, supera Marvel's Spider-Man

Oggi 20 agosto 2022 la top 3 italiana dei giochi più venduti su Steam vede la presenza di un titolo davvero particolare: FreshWomen - Season 1 di Oppai-Man, ossia una visual novel spiccatamente pornografica con modelli estremamente realistici, di cui ovviamente non possiamo fornirvi il link, che sta andando meglio di Marvel's Spider-Man, almeno in questo momento. Solo FIFA 23 e Steam Deck riescono a tenergli testa.

FreshWomen - Season 1 è nella top 3 italiana di oggi

Non è la prima volta che accade qualcosa del genere su Steam, dove ad esempio HoneySelect2Libido DX arrivò addirittura in prima posizione. Effettivamente sta accadendo sempre più spesso, ma è interessante notarlo perché, nonostante si tratti evidentemente di prodotti molto graditi dai connazionali, se ne parla davvero poco.

In realtà FreshWomen - Season 1 sta andando benino anche a livello mondiale, visto che nella classifica globale di Steam occupa l'ottava posizione.

FreshWomen - Season 1 nella classifica globale di Steam

Vediamo come viene descritto il gioco:

Sei un giovane uomo che sta cercando cosa sia successo a tuo padre. Ma, facendolo, sei finito in un incidente e hai perso alcune delle tue memorie. Adesso, facendo tabula rasa, ti sei trasferito in un'altra città e hai cominciato l'università. Nella tua vita da matricola, incontrerai diverse ragazze in un nuovo mondo riempito di divertimento, mistero e sesso.

FreshWomen è una Visual Novel per adulti guidata dalle scelte e caratterizzata da: