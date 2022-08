Call of Duty: Warzone: giocatori denunciano aumento dei cheater

Non c'è pace per Call of Duty: Warzone, i cui giocatori sono tornati a denunciare un aumento consistente dei cheater, dopo un periodo di relativa calma dovuto all'introduzione del sistema anti-cheat Ricochet, che è arrivato a bannare fino a 50.000 cheater al giorno.

Purtroppo pare che qualcuno sia riuscito a trovare delle falle in Ricochet e gli hack e i cheat sono tornati a fluire copiosi, tanto che si teme un picco con l'arrivo della Stagione 5.

L'aumento dei casi di uso di cheat è stato notato facilmente dalla comunità, come intuibile leggendo le risposte sotto a un thread su reddit aperto dall'utente aBipolarTree, in cui l'autore chiedeva appunto numi in merito, perché aveva notato un maggior numero di giocatori dotati di aimbot durante le partite.

Molti hanno confermato che la piaga è in crescita, altri hanno addirittura affermato che non è più gestibile. Stando ai vari interventi, alcuni anche supportati da prove visive, sono molto diffusi i wall hack, che consentono ai cheater di individuare gli altri giocatori dietro alle pareti e di colpirli appena appaiono.

Insomma, Raven Software deve fare decisamente qualcosa per non rovinare la Season 5, che è quella che chiuderà Call of Duty: Warzone aprendo a Call of Duty: Warzone 2.00.