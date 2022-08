The Witcher 3: Wild Hunt in 8K con Reshade Ray Tracing e più di 100 mod, sfida la versione next-gen

Digital Dreams ha pubblicato un video di The Witcher 3: Wild Hunt in 8K, per mostrarlo con applicato il Reshade Ray Tracing e più di 100 mod, tra le qualità BlitzFX, una revisione grafica completa che integra le più moderne tecniche di rendering nel gioco. Chissà la versione next-gen ufficiale di CD Projekt Red riuscirà a fare altrettanto bene. Come potete vedere dal video, il risultato è davvero impressionante.

Scendendo nei dettagli, BlitzFX migliora enormemente la resa delle ombre, la luce solare, il rendering dei liquidi, l'antialiasing sulla vegetazione e il tonemapping. Da notare che non è una mod di reshade, ma una che sfrutta direttamente le DirectX.

Oltre a BlitzFX, Digital Dreams ha usato la mod Phoenix Lighting per le luci e la sua mod Beyond All Limits Reshade Ray Tracing per, appunto, il ray tracing. Potete scaricare BlitzFX da qui, e Phoenix Lighting da qui. Per l'elenco completo di tutte le mod utilizzate per il video, cliccate qui.

A questo punto non rimane da vedere se la versione rimasterizzata di The Witcher 3: Wild Hunt raggiungerà una qualità simile... sperando che venga riannunciata a breve, dopo un rinvio di molti mesi e il silenzio radio da parte degli sviluppatori.