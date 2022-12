Christmas Carnage svela il lato psicotico di Babbo Natale, che può uccidervi gratis

Christmas Carnage è un gioco indipendente gratuito (considerato ancora in beta) dedicato alle festività natalizie, che svela il lato psicotico e sanguinario di Babbo Natale, il noto fustacchione vestito in strano modo che funziona benissimo sia come antesignano di Amazon, sia come assassino spietato. Ad accompagnarlo nella conquista della casa del protagonista uno psicopatico più tradizionale, mascherato e armato di sega elettrica.

Christmas Carnage è un horror in prima persona che racconta appunto la storia di questi due pericolosi personaggi che hanno invaso la casa del personaggio principale, massacrandone la famiglia. L'obiettivo del giocatore è quello di trovare una torcia elettrica e delle chiavi per fuggire dalla cantina, evitando di essere individuato dalla strana coppia.

Da notare che Christmas Carnage è davvero difficile. Evitare Babbo Natale non è un grosso problema, in realtà, ma il tipo armato di sega elettrica è un altro paio di maniche. Il gioco è molto breve, ma decisamente impegnativo. Per riuscire bisogna imparare i percorsi dei due killer e ascoltare i loro movimenti.

In giro per la casa si trovano molti corpi nudi sfigurati, per la gioia degli amanti del gore. Insomma, un bel gioco gratis terrificante per passare in allegria la fine dell'anno, cosa volere di più? Per scaricarlo, andate qui.