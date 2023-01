Redfall: la componente sparatutto è più sviluppata, con l'aiuto anche di id Software

Redfall avrà una componente sparatutto più sviluppata e sostanziosa rispetto a quanto era possibile vedere nei giochi Arkane precedenti, in base a quanto riferito dal director Harvey Smith in una recente intervista pubblicata da GamesRadar, dalla quale è emerso che il team ha potuto sfruttare anche un aiuto da parte di id Software.

Tra le altre affermazioni giunte dall'intervista in questione c'è anche il fatto che Redfall guarda più a Far Cry che a Left 4 Dead, mettendo in scena soprattutto un ampio open world da esplorare e con cui interagire, ma sul fronte del gameplay più specifico, Arkane ha voluto studiare particolarmente le dinamiche da shooter più classico.

Secondo Smith, Redfall ha "più elementi da sparatutto" rispetto alla struttura da immersive sim che abbiamo visto in passato nelle produzioni precedenti di Arkane, anche se molti elementi rendono comunque il gameplay un ibrido fra varie caratteristiche. "Sebbene sia vero che questo gioco è più vicino allo sparatutto rispetto a qualsiasi altra cosa abbiamo fatto in passato, un sacco di divertimento deriva dai poteri degli eroi", ha riferito Ricardo Bare, il creative director.

"Che preferiate utilizzare la sinergia di Remy e Jacob insieme o giocare da soli - utilizzare i poteri, combinarli tra loro e far progredire il personaggio è davvero buona parte del divertimento", ha spiegato Bare. Dunque Redfall rimane un gioco difficile da definire secondo i canoni standard, ma un elemento su cui gli sviluppatori si sono concentrati è un miglioramento generale delle dinamiche shooter.

Per raggiungere questo risultato, Arkane si è rivolta a dei colleghi decisamente esperti nel settore degli sparatutto in prima persona: id Software. Gli autori di DOOM, che sono particolarmente vicini al team già da tempo essendo parte del gruppo Bethesda ancora prima di entrare tutti a far parte della galassia Xbox Game Studios, hanno aiutato Arkane a migliorare alcuni aspetti della componente shooter: "C'è una certa quantità di lavoro che va messa in conto per poter raggiungere un certo livello qualitativo per uno shooter, perché inevitabilmente il gioco verrà paragonato ad altri esponenti del settore nel caso in cui le armi non diano le giuste sensazioni", ha spiegato Bare. "Abbiamo ricevuto vari consigli dai nostri colleghi; gli sviluppatori che hanno lavorato a DOOM sono venuti da noi e ci hanno dato vari feedback alcune volte, cose di questo genere, e siamo piuttosto felici dei risultati raggiunti".

Ricordiamo che, dopo il posticipo dal 2022 al 2023, Redfall non ha ancora una data d'uscita ma varie voci puntano di recente a maggio 2023, dopo aver previsto in precedenza un'uscita per marzo 2023.