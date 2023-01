PS5 e PS4: integrazione Discord e funzionalità in arrivo, secondo un datamining

Un nuovo datamining riportato da Exputer sembra far luce sulla prossima integrazione di Discord in PS5 e PS4, con alcune funzionalità che sono emerse nell'analisi del codice rilevato per la piattaforma di comunicazione in questione.

Sony ha annunciato la partnership tra PlayStation e Discord già quasi due anni fa, a maggio 2021, ma da allora non sono stati fatti dei grandi passi avanti per quanto riguarda l'integrazione del servizio, al di là della possibilità di collegare l'account PlayStation. Curiosamente, Xbox risulta decisamente più avanti su questo fronte, con la possibilità di utilizzare la chat vocale di Discord disponibile già da tempo e lanciata ufficialmente per tutti a partire dall'update di novembre 2022.

Diverse voci di corridoio si sono succedute su quando l'integrazione di Discord sarebbe arrivata su PS5 e PS4, con l'idea più affermata che vede il lancio di questa per marzo 2023. Qualche ulteriore dettaglio sembra emergere da questo datamining, che non è proprio una fonte ufficiale ma sembra essere piuttosto attendibile per quanto riguarda alcuni aspetti.

Tra le maggiori novità che emergono dai file esaminati, come visibile a questo indirizzo, pare sia confermato che la chat vocale non sia prevista per PS4 ma solo per PS5, inoltre alcune caratteristiche presenti nella versione PC standard di Discord sembra non siano previste nemmeno su PS5, almeno in una prima fase. Tra queste, non dovrebbe essere presente la possibilità di condividere lo schermo via chat Discord né la funzionalità "Push-to-talk".

L'integrazione tra Discord e PS5 dunque, almeno inizialmente, si baserebbe sostanzialmente sulla possibilità di utilizzare la chat vocale mentre si gioca con la console, almeno secondo questo datamining. Exputer conferma inoltre quanto era emerso in passato e corroborato anche dal giornalista/insider Tom Henderson, ovvero che questa integrazione dovrebbe arrivare con un update di sistema di PS5 previsto per marzo 2023.