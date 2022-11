Xbox Series X|S e One: l'update di novembre è disponibile, con Discord e altre novità

Microsoft annuncia che l'aggiornamento di novembre per il software di sistema di Xbox Series X|S e Xbox One è disponibile da oggi, o meglio ha effettuato il rollout nella giornata di oggi, dunque dovrebbe arrivare nelle prossime ore a tutti gli utenti.

Si tratta di un update che comprende diverse novità già sperimentate nelle settimane e mesi scorsi dagli utenti appartenenti al programma Insider e ai vari ring più o meno avanzati, dunque diverse caratteristiche sono già note ma saranno ora disponibili a tutti gli utenti standard.

Non c'è una tempistica precisa per il download, ma dovrebbe essere disponibile in queste ore per tutti sulle varie console Microsoft.

Xbox: un'immagine che mostra la nuova integrazione di Discord nella console

Tra le novità principali c'è la nuova integrazione con Discord, che rende molto più semplice l'utilizzo della celebre app per chat e comunicazioni, non richiedendo più il tramite dello smartphone per potersi collegare ai server.

Come abbiamo visto già nelle settimane scorse, Discord è ora integrato più direttamente in Xbox: una volta effettuato il collegamento tra l'account Discord e quello Xbox, è possibile entrare direttamente nei server di chat dal pannello dell'applicazione in sovrimpressione sullo schermo, richiamabile facilmente con il controller.

La chat avviene interamente attraverso la console, senza il passaggio aggiuntivo del collegamento via smartphone come avveniva in precedenza. L'update ha introduce anche la soppressione del rumore nelle chat vocali di Discord su Xbox Series X|S, oltre ad alcune variazioni interessanti nella visualizzazione dello Store.

La Lista dei desideri assume alcune caratteristiche più dinamiche: è possibile condividere alcuni titoli con altri utenti, in modo da dare eventuali idee su regali o simili, e inoltre il sistema invierà delle notifiche sulla Guida nel caso in cui i giochi in Wishlist si trovino in sconto, cosa che rappresenta un'informazione decisamente utile.

L'app per le catture integrata consente di registrare e gestire meglio le clip video registrate direttamente dalle sessioni di gameplay, mentre vengono inserite per tutti anche le nuove opzioni sulla gestione energetica, dunque la revisione generale delle due modalità che consentono di spegnere completamente la console (risparmiando energia) o mantenerla in "sleep".

Per quanto riguarda lo streaming video, si rileva ora un'integrazione più profonda di Xbox con Twitch, Lightstream e Streamlabs Studio, con la possibilità di attivare direttamente una delle opzioni nei setting dedicati alla cattura e al livestream dalla console. Infine, la vibrazione del controller è stata introdotta in beta su PC e Mac utilizzato Xbox Cloud Gaming, mentre alcune revisioni generali sono state effettuate al supporto ufficiale di Xbox e alle impostazioni generali, che ora mostrano alcune tile con le "raccomandazioni" su come impostare alcuni elementi particolarmente importanti e richiesti per le console.