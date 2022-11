Mobile gaming: previsto un calo del 6,4% rispetto all'anno passato

Stando a un nuovo resoconto di Newzoo, compagnia che si occupa di analizzare il mercato mobile, il settore del mobile gaming calerà del 6,4% nel 2022, producendo ricavi per 92,2 miliardi di dollari, contro i 103,5 miliardi del 2023.

Newzoo attribuisce il crollo all'aumento della protezione della privacy degli utenti, in particolare da parte di Apple, e alla congiuntura economica estremamente negativa. Il primo trimestre del 2022 è stato abbastanza positivo, ma il secondo ha visto un calo notevole, che non è stato recuperato nel terzo trimestre.

Nonostante questi dati negativi, il mobile gaming rimane il primo settore dell'industria dei videogiochi, capace di produrre più del 50% dei ricavi potenziali dell'intero mercato, che sono stati calcolati in 184,4 miliardi di dollari.

Newzoo ha notato che il mercato mobile è soggetto a maggiori fluttuazioni rispetto agli altri mercati, per via della barriera d'ingresso più accessibile, che di convesso produce meno resistenze in uscita. Durante la pandemia il mercato mobile ha vissuto un boom enorme, ma ora che anche altre forme di intrattenimento sono tornate disponibili, è quello che ha subito gli effetti avversi più pronunciati.

I mercati PC e console, avendo delle barriere d'ingresso più alte, sono formati da un pubblico più appassionato che è meno propenso a cercare altri modi per passare il tempo.

Nonostante ciò. va rilevato che il mercato mobile ha prodotto 43 miliardi di dollari in più nel triennio 2020-2022 di quanto previsto prima della pandemia.