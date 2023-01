Super Nintendo World: un tour in video nel nuovo parco di Hollywood

Il nuovo Super Nintendo World di Hollywood sta per aprire i battenti, e in anticipo sull'inaugurazione ufficiale è possibile dare un'occhiata al parco con questo video tour in anteprima, che mostra qualcosa delle attrazioni presenti.

Attractions Magazine, una delle pubblicazioni che sono state invitate a vedere in anteprima il parco, ha pubblicato il video in questione, che consente di vedere alcune delle attrazioni che attenderanno il pubblico all'apertura del nuovo Super Nintendo World.

Si tratta del primo parco di questo tipo che viene costruito al di fuori del Giappone e si presenta in maniera leggermente diversa dai casi precedenti, con alcune variazioni applicate.

Il vice-presidente di Universal Creative, Jon Corfino, ha spiegato che il parco di Hollywood non contiene ancora il percorso dedicato a Yoshi, ma ha confermato che buona parte degli elementi presenti nel parco nipponico sono presenti anche in questo.

A quanto pare, la disposizione delle attrazioni, in termini di mappa e accesso, è stata modificata, anche in base alle diverse organizzazioni richieste per la gestione delle code e dell'affluenza del pubblico, ma per il resto l'esperienza punta ad essere la stessa. Le prime impressioni sul nuovo parco sono state positive, restiamo dunque in attesa di vedere la risposta del pubblico all'apertura, che è fissata per il 17 febbraio 2023.