Halo Infinite: un video mostra varie creazioni della Forgia, tra Mario Kart e mappe classiche

La Forgia di Halo Infinite lavora ormai a pieno regime, dopo la sua introduzione ufficiale nel gioco, e qualche idea di cosa sta venendo fuori da parte della community la possiamo avere guardando questo video che condensa varie creazioni, tra le quali una sorta di Mario Kart e la riproduzione di alcune mappe classiche.

Il video di Mint Blitz, intitolato "This is Halo Infinite Now", fa ben capire il fermento che c'è intorno alla nuova modalità creativa del gioco 343 Industries.

Introdotta a novembre con il Winter Update, insieme alla campagna Co-op online, la Forgia mette nelle mani dei giocatori diversi potenti strumenti per la creazione di nuove mappe e modalità di gioco alternative.

Qualche esempio di cosa sia già venuto fuori è visibile in questo filmato, che mostra la varietà di situazioni di gioco, ambientazioni e altro che possono emergere nelle varie creazioni messe a disposizione dalla community. Tra queste è visibile anche un'interessante riproduzione del tracciato del Castello di Bowser tratto da Mario Kart, oltre a una mappa ambientata su un tavolo da gioco con i personaggi miniaturizzati e qualche rifacimento di mappe classiche come Valhalla da Halo 3.

Nel frattempo, continua l'evoluzione di Halo Infinite dopo l'evento natalizio Winter Contingency 2, con la Stagione 3, intitolata "Echoes Within", prevista partire il 7 marzo 2023.