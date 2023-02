Soul Hackers 2 potrebbe arrivare su Xbox Game Pass, secondo un leaker

Soul Hackers 2, secondo il noto leaker spagnolo eXtas1s, è uno dei prossimi giochi in arrivo nel catalogo Xbox Game Pass, cosa che rappresenta peraltro un'ipotesi piuttosto verosimile, motivo che ci spinge a prenderla in considerazione.

Il curriculum di eXtas1s lascia spazio ad ampi dubbi, perché non ha uno storico propriamente infallibile, ma l'idea che Soul Hackers 2 possa arrivare su Xbox Game Pass non è così remota, a dire il vero. Atlus e Sega hanno dimostrato di recente una notevole apertura verso il servizio su abbonamento Microsoft, con il rilascio di Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable, dunque il rapporto è piuttosto consolidato.



Potremmo peraltro vederci una certa connessione concettuale, visto che Soul Hackers 2 fa parte del franchise Devil Summoner, che a sua volta condivide elementi con Shin Megami Tensei. C'è inoltre da dire che Sega ha giudicato di recente sottotono le vendite di Soul Hackers 2, cosa che potrebbe giocare a favore di accordi per il suo inserimento nei catalogo dei servizi su abbonamento.

L'introduzione sarebbe comunque molto interessante e darebbe una notevole continuità al rapporto tra sviluppatori giapponesi e Game Pass, che sta assumendo una certa consistenza in questi mesi. Restiamo dunque in attesa di eventuali annunci al riguardo, mentre nel frattempo vi rimandiamo alla recensione di Soul Hackers 2 per conoscerlo meglio.