Cowboy Bebop: il cosplay di Faye Valentine di mimisemaan colpisce nel segno

Cowboy Bebop è tutt'ora una degli anime giapponesi più amati di sempre e neppur il poco apprezzato adattamento live action può scalfire il blasone dell'opera diretta da Shin'ichirō Watanabe. È anche tra i più apprezzati dalle cosplayer, come ci ricorda il cosplay di Faye Valentine realizzato da mimisemaan.

Faye è una cacciatrice di taglie capace ma ha un caratteraccio. È presuntuosa, a tratti egoista e opportunista, inoltre è piuttosto pigra e ha numerosi vizi, tra cui il gioco d'azzardo, il consumo eccessivo di sigarette e l'alcolismo, giusto per citarne alcuni. Nel corso della serie il carattere della cacciatrice di taglie si farà meno spigoloso e inizierà ad affezionarsi e fidarsi dei suo compagni.

Il cosplay di Faye è davvero di ottima fattura, come possiamo vedere negli scatti qui sotto. C'è tutto: il costume della cacciatrice di taglie è stato ricreato in maniera rigorosa, così come la chioma corvina. Gli scatti sono stati realizzati in occasione di San Valentino come possiamo notare dalla rosa e dal messaggio della cosplayer.

