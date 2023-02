Sons of the Forest: i requisiti minimi e raccomandati per PC

La pagina Steam di Sons of the Forest è stata aggiornata e ora sono presenti le informazioni relative ai requisiti di sistema minimi e raccomandati del survival sequel di The Forest, che abbiamo riportato di seguito.

Minimi

Sistema operativo: 64-bit Windows 10

Processore: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB o AMD Radeon RX 570 4GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Raccomandati

Sistema operativo: 64-bit Windows 10

Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce 1080Ti o AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Versione 11

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Come possiamo vedere si tratta di requisiti nella media, non particolarmente esosi, con una GTX 1060 da 3GB per rientrare nella configurazione minima, salendo fino alla 1080ti per quella consigliata , il tutto supponiamo per giocare in Full HD dato che non sono state offerte indicazioni precise in merito. Chiaramente per risoluzione 2K e 4K e settaggi Ultra sarà necessaria una configurazione ben più prestante di quella qui sopra.

Vi ricordiamo che Sons of the Forest sarà disponibile in Accesso Anticipato a partire dal 23 febbraio 2023. Da qui al lancio della versione 1.0 gli sviluppatori vogliono aggiungere nuovi oggetti, meccaniche, modificare il bilanciamento del gioco e molto altro ancora.