Hogwarts Legacy: Patch del 14 febbraio 2023 disponibile, ecco cosa cambia

Gli sviluppatori di Avalanche Software hanno pubblicato una nuova Patch di Hogwarts Legacy su PC e Xbox Series X|S oggi, 14 febbraio 2023, e condiviso tramite il portale di supporto ufficiale di Porkey Games le note ufficiali dell'aggiornamento, contrassegnato come versione 1120320.

Stando ai dettagli della patch sono stati risolti vari problemi che causavano crash improvvisi del gioco, bug più e meno noti e sono state apportate delle ottimizzazioni sia per la versione PC che quella Xbox Series X|S. La patch per PS5 invece è stata rimandata, con maggiori dettagli in merito che verranno condivisi successivamente.

Hogwarts Legacy

Di seguito le note dell'aggiornamento di Hogwarts Legacy del 14 febbraio, tradotte in italiano: Generale

Online

Risolti i problemi con i dati degli obiettivi che venivano inviati al portale Wizarding World dopo il collegamento.

Gameplay

Posta del gufo

Risolto un problema con la posta che non attivava correttamente una missione sequenziale.

Eventi del mondo di gioco

Risolto un raro crash in alcuni luoghi in cui si generavano eventi del mondo di gioco.

NPC

Risolto un raro crash durante il respawn di NPC nel mondo.

Risolto un crash relativo alle routine degli NPC.

Personaggi

Risolti i problemi con lo sfarfallio che si verificava con una testa trasparente mentre i capelli erano ancora presenti.

Interfaccia utente

Aggiornato il testo della localizzazione per gli elementi dei contenuti aggiuntivi.

Aggiunta la versione build all'EULA per la prima volta.

Risolto un raro caso in cui le descrizioni delle missioni non venivano visualizzate correttamente.

Sequenze cinematiche

Corretta la presentazione VFX della trasformazione dell'abito.

Risolto un problema di stabilità quando si saltavano i filmati.

Risolto un crash durante la riproduzione di filmati e filmati.

Salvataggi

Risolto errore di riscrittura dell'ultimo slot di salvataggio automatico.

Risolto un problema al riavvio dall'ultimo salvataggio per non essere in grado di parlare con un mercante dopo la conversazione iniziale.

Prestazioni e stabilità

Prestazioni migliorate in modalità Fedeltà.

Risolto un raro crash relativo alla mappa.

Risolto il problema con il vento che causava la distorsione e l'allungamento delle risorse del mondo.

Risolto un problema raro con lo scambio di materiale.

Risolto un raro crash con lo stato delle risorse della mappa.

Risolto un crash raro che si verificava con gli eventi del mondo di gioco.

Risolto un problema di perdita di memoria con il sistema di illuminazione globale.

Xbox Series X

Prestazioni e stabilità

Migliorata la raccolta di dati per aiutare a seguire i casi di crash insoliti.

PC Steam/Epic Games Store

Cinematiche

Risolti problemi di audio mancanti o non riprodotti correttamente.

Controller

Aggiornato il supporto del controller Switch Pro.

Upscaler

Abilita la generazione di frame mentre DLSS è disabilitato.

Impostazioni anti-aliasing e risoluzione dello schermo disabilitate quando si utilizza DLSS e non Super Resolution.

Raytracing

Risolto il problema con RTAO che sembrava peggiore di SSAO.

Impostazione predefinita regolata su Qualità media.

Prestazioni e stabilità

Ottimizzazione della compilazione del tipo di shader.

Aggiornamenti delle prestazioni della compilazione dello shader e miglioramenti delle funzionalità.

Risolto un crash che interessava l'usabilità di Text2Speech.

Risolti i problemi con le risorse mondiali che venivano improvvisamente allungate.

Risolto un problema con le GPU Nvidia con un frame rate inferiore rispetto ad AMD.

DirectX versione 12