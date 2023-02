Wo Long: Fallen Dynasty, preload disponibile su Xbox Series X|S e One, ecco le dimensioni

Da ora Wo Long: Fallen Dynasty è disponibile per il preload su Xbox Series X|S e Xbox One per tutti coloro che lo hanno acquistato anticipatamente o sono abbonati a Xbox Game Pass, dato che il gioco sarà incluso nel catalogo fin dal lancio.

Ce lo conferma la segnalazione del sempre vigile Idle Sloth su Twitter, da cui apprendiamo che le dimensioni del download su Xbox sono pari a 44,61 GB, un peso tutto sommato nella media, anzi forse anche leggermente inferiore se consideriamo i pesi massimi usciti nei mesi scorsi.

Da ora potrete dunque scaricare i file di gioco di Wo Long: Fallen Dynasty su Xbox e arrivare pronti in vista del lancio, fissato per il 2 marzo 2023. Tutto tace invece per il preload su PC (Steam e Windows Store) e su PS5 e PS4. Per quanto riguarda le console di Sony, solitamente il PlayStation Store permette il pre-download con 48 ore di anticipo.

In ogni caso potrete provare Wo Long: Fallen Dynasty prima del debutto nei negozi, grazie alla demo in programma per tutte le piattaforme il 24 febbraio, che permetterà di giocare ai primi due capitoli e volendo di trasferire i salvataggi nel gioco completo.