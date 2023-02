Journey to the Savage Planet disponibile in versione PS5 e Xbox Series X|S, nuovo trailer

Journey to the Savage Planet è disponibile da oggi anche in versione PS5 e Xbox Series X|S, con un aggiornamento "next gen" apposito per le nuove piattaforme e un trailer che presenta questa edizione aggiornata del gioco.

Il gioco torna dunque in scena fedele all'originale, con tutti i contenuti che erano presenti nell'edizione standard più tutte le patch rilasciate in seguito all'uscita e i DLC con i contenuti aggiuntivi post-lancio.

Oltre a queste aggiunte contenutistiche, novità riguardano anche l'aspetto tecnico del gioco.

Journey to the Savage Planet su PS5 e Xbox Series X|S ha subito un miglioramento generale alla grafica con un incremento di risoluzione, vari incrementi sotto altri ambiti a un frame-rate a 60 fps su PS5 e Xbox Series X, mentre su Series S rimane a 30 fps.

Il gioco è un particolare sparatutto in prima persona con elementi action e survival, caratterizzato da una particolare ambientazione fantascientifica. Nei panni di una nuova recluta di Kindred Aerospace, la 4ª azienda di esplorazione interstellare al mondo, il nostro compito è capire se il pianeta ARY-26 è abitabile.

Per questo motivo dobbiamo esplorare la superficie del pianeta facendo conoscenza con flora a fauna locale, combattendo, risolvendo puzzle e cercando di inoltrarci sempre più all'interno del pianeta alieno in situazioni anche piuttosto folli. Maggiori informazioni nella nostra recensione di Journey to the Savage Planet.