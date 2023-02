Microsoft e Activision: commissario dell'FTC si dimette accusando Lina Khan di abuso di potere

Christine Wilson, l'unica repubblicana all'interno della commissione della Federal Trade Commission degli Stati Uniti, ha annunciato le sue dimissioni tramite un articolo scritto per il Wall Street Journal, puntando il dito contro la gestione della democratica Lina Khan, responsabile a suo avviso di "abusi di potere". Ciò potrebbe rappresentare un vero e proprio terremoto per l'FTC e dunque rivelarsi un vantaggio indiretto per l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

"Ho ripetutamente fallito nel persuadere la Khan e i suoi sostenitori a fare la cosa giusta, e mi rifiuto di dare al loro tentativo ogni ulteriore accenno di legittimità rimanendo", ha scritto Wilson in un editoriale del Wall Street Journal.

La Wilson, che nei mesi scorsi ha criticato pubblicamente gli sforzi della Khan per reprimere i poteri delle aziende utilizzando le leggi antitrust, ha dichiarato che si dimetterà a causa degli "abusi di potere" perpetrati dalla Khan per ottenere "i risultati desiderati".

Viene citato come esempio l'acquisizione di Within da parte di Meta, in cui la Khan doveva essere esclusa dalle votazione dell'FTC (che come sappiamo alla fine ha ostacolato la manovra, senza successo), in quanto prima di salire al comando della commissione aveva espresso l'opinione che la compagnia di Zuckerberg non sarebbe dovuta essere in grado di fare altre acquisizioni.

Christine Wilson

La Wilson ha anche contestato altre decisioni della Khan, come la regolamentazione che cerca di vietare la maggior parte delle clausole di non concorrenza, che secondo Wilson oltrepassa l'autorità dell'agenzia.

Con le dimissioni della Wilson, la FTC avrà solo tre membri dei cinque previsti: Khan e i democratici Rebecca Kelly Slaughter e Alvaro Bedoya. L'ex commissario Noah Joshua Phillips, un repubblicano, si è dimesso a ottobre, anche lui criticando l'operato dell'FTC, seppur non in maniera così eclatante.

Come probabilmente saprete, l'FTC sta cercando di bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard con una causa legale che verrà discussa nelle prossime settimane in tribunale, che a quanto pare l'avvocata di Microsoft pensa di poter vincere piuttosto facilmente.