Gotham Knights: patch di febbraio 2023 disponibile, vediamo i miglioramenti applicati

Gotham Knights ha appena ricevuto la prima patch del nuovo anno con l'aggiornamento di febbraio 2023, destinato a migliorare diversi aspetti del gioco su PC e console tra performance, stabilità, grafica ed elementi del gameplay.

Per quanto riguarda gli elementi di stabilità, la patch corregge alcuni crash che occorrono nelle sezioni open world, oltre a diversi altri problemi emersi con il fast travel e altrove. Migliorate anche le performance soprattutto su PC, con correzioni a problemi rilevati con V-Sync e con alcune configurazioni, mentre sul fronte della grafica sono stati sistemati i problemi con l'HDR, migliorata la scalabilità nelle impostazioni e aggiustati vari driver per le GPU.

Per il resto, numerosi accorgimenti sono stati applicati in altri aspetti della grafica e dell'interfaccia, oltre a varie correzioni effettuate sulle traduzioni. Per quanto riguarda le versioni console, su PS5 è stato implementato il supporto per i grilletti adattivi del DualSense della console, oltre al feedback aptico e altre caratteristiche del controller.

Per quanto riguarda Xbox, l'aggiornamento porta con sé diverse novità per quanto riguarda il sistema di controllo e di spostamento, con miglioramenti sia per quanto riguarda l'interfaccia via controller sia il gameplay, per quanto concerne i movimenti dei personaggi nelle fasi di esplorazione e di combattimento.

Nel frattempo, ricordiamo che dal mese scorso è disponibile la versione di prova con PlayStation Plus Premium del gioco in questione.