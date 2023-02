Dragon Ball: The Breakers, arriva la Stagione 2, con Vegeta, Nappa e nuovi contenuti

Bandai Namco e gli sviluppatori di Dimps hanno annunciato che è in arrivo la seconda stagione di contenuti post-lancio programmati per Dragon Ball: The Breakers, che saranno disponibili il 16 febbraio. Per l'occasione è stato presentato un trailer della Stagione 2, che introduce i giocatori a Vegeta e Nappa, i nuovi villain.

"Assumi il comando nei panni del Principe dei Saiyan, dove il tuo obiettivo è quello di diventare alla fine la leggendaria Grande Scimmia. Ma attento alla coda, i Sopravvissuti (soprattutto Yajirobe) non si arrenderanno così facilmente!", recita il comunicato di Bandai Namco.

Nappa e Vegeta dunque saranno la coppia di villain del nuovo aggiornamento. A quanto pare, come svela l'elenco qui sotto, saranno un unico personaggio giocabile. A inizio match si controllerà un Saibaman, per poi passare a Nappa e infine a Vegeta, anche in versione scimmione.

Di seguito i contenuti previsti per la Stagione 2 di Dragon Ball: The Breakers:

Nuovo Raider

Vegeta (disponibile con i TP Tokens)

Nuove skin dei sopravvissuti

Yajirobe (disponibile con i TP Tokens)

Chi-Chi (available via TP Tokens)

King Furry (available via Dragon Tier)

Nuove Transphere

Goku (Super Saiyan)

Gohan (ragazzo) (Super Saiyan)

Nuovi oggetti di personalizzazione (disponibili con il negozio interno)

Goku's Gi (GT)

Trunks (Adulto) Outfit da avventura (GT)

Maschera di Nonno Gohan

Peluche Saibaman

Nuova mappa (disponibile con aggiornamento gratuito)