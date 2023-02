Xbox Game Pass offre maggiore scelta e opportunità a giocatori e sviluppatori, dice Microsoft

Microsoft ha dichiarato che Xbox Game Pass offre maggiore scelta e opportunità a giocatori e sviluppatori. Tali dichiarazioni arrivano in risposta alle notizie che hanno riportato i dati inviati dalla stessa compagnia al CMA, dove conferma che il servizio in una certa misura cannibalizza le vendite tradizionali dei giochi.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando facciamo un breve riassunto. La Competition and Markets Authority (CMA), ovvero l'organo di antitrust del Regno Unito, ha riportato che Microsoft ha ammesso la cannibalizzazione delle vendite causato dal Game Pass, il suo servizio in abbonamento, tra i documenti inviati in merito all'acquisizione di Activision Blizzard.

Un dettaglio che naturalmente non è passato inosservato ed è stato riportato da un po' tutte le testate videoludiche, in particolare perché stride con le passate dichiarazioni di Phil Spencer, che nel 2018 aveva affermato che il servizio invece stimolava le vendite tradizionali.

Per questo motivo Microsoft ha deciso di inviare una risposta ufficiale alla redazione di Kotaku, che abbiamo riportato di seguito. Il comunicato non smentisce di per sé il fatto che il Game Pass cannibalizzi le vendite, ma che tuttavia offre più scelta e opportunità sia a giocatori che sviluppatori, garantendo a quest'ultimi un modo alternativo di monetizzare i loro giochi.

"Xbox Game Pass offre ai giocatori e agli sviluppatori maggiore scelta e opportunità su come scoprire, assaporare e pubblicare giochi", recita il comunicato. "Per i giocatori, questo significa offrire un'altra opzione per scoprire giochi e giocare con gli amici a un ottimo prezzo. Per gli sviluppatori ciò significa creare un'altra opzione per come possono monetizzare i loro giochi."

"Il nostro obiettivo è aiutare i creatori di giochi di tutte le dimensioni a massimizzare il valore finanziario totale che ricevono tramite Game Pass. Ogni gioco è unico, quindi lavoriamo a stretto contatto con i creatori per creare un programma personalizzato che rispecchi ciò di cui hanno bisogno per garantire che ricevano un compenso finanziario per la loro partecipazione al servizio e lasciare spazio alla creatività e all'innovazione. Di conseguenza, il numero di sviluppatori interessati a lavorare con Game Pass continua a crescere."