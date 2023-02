Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2: un trailer presenta il Battle Pass della Stagione 2

Activision ha pubblicato un nuovo trailer che presenta le ricompense in arrivo con il Battle Pass della Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 che aprirà i battenti domani, 15 febbraio 2023. Potrete visualizzare il filmato nel player all'interno della notizia.

Come possiamo vedere, il nuovo Battle Pass include 100 tier di ricompense. Anche questa volta, sarà un pass modulare, in cui i giocatori potranno scegliere quali ricompense sbloccare prima tramite la mappa divisa in 20 settori. Tra i vari premi in palio ci sono anche tre armi inedite (uno shotgun, un fucile d'assalto e un'arma melee) e l'operatore Ronin.

Coloro che acquisteranno il Pass Battaglia di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 otterranno subito l'accesso al settore B0 che comprende Ronin tra le ricompense.

La Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare 2 includerà, tra le altre cose, i match classificati e ben sei modalità tra cui l'apprezzata Infetto. I giocatori di Warzone 2.0 invece potranno darsi battaglia su Ashika Island, la nuova mappa Ritorno, e vedranno delle modifiche al bilanciamento, il bottino e l'inventario.