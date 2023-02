Microsoft difenderà l'acquisizione di Activision in UE la prossima settimana

C'è una data fissata per l'udienza ufficiale di Microsoft in Commissione Europea, incontro nel quale la compagnia cercherà di difendere l'acquisizione di Activision Blizzard, che avverrà il 21 febbraio 2023 e alla quale potrebbe essere presente anche Sony.

L'incontro non sarà pubblico, dunque si svolgerà a porte chiuse, ma altri elementi di terze parti considerati coinvolti dalle conseguenze dell'accordo potranno essere presenti all'udienza. Tra queste c'è la possibilità che si presenti Sony, visto che tale incontro potrebbe essere anche occasione per un dibattito diretto tra i vari soggetti in questione.

In base a quanto riferito da un portavoce di Microsoft la settimana scorsa, in seguito alle obiezioni mosse dalla Commissione europea nei confronti dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox, quest'ultima si è comunque detta intenzionata a trovare un modo di portare a termine l'accordo. "Ascoltiamo attentamente le preoccupazioni della Commissione Europea e siamo fiduciosi di poter risolvere i punti dubbi", ha affermato un portavoce al riguardo.

Non è detto che il 21 febbraio emergano immediatamente degli sviluppi sulla questione, ma è possibile che possano venire fuori ulteriori dettagli e informazioni, anche se l'essenza non pubblica dell'incontro renderà difficile la raccolta di dettagli precisi.

Nel frattempo, prosegue anche la battaglia legale con l'FTC in USA, per la quale Microsoft sta avendo difficoltà ad ottenere le informazioni richieste a Sony visto che quest'ultima considera "molestie" le richieste di documenti da parte della concorrente.