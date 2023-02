Hogwarts Legacy: patch che migliora le performance in arrivo su PC e Xbox, rinviata su PS5

Hogwarts Legacy sta per ricevere una patch che punta a migliorare la situazione di bug e performance, in arrivo "oggi" su PC e Xbox mentre sarà disponibile nei prossimi giorni su PS5, a causa di un rinvio su quest'ultima versione.

Non essendoci ancora una tempistica precisa, è possibile che l'aggiornamento possa essere messo a disposizione nella notte o anche domani mattina, a seconda del fuso orario con cui Avalanche intende "oggi", in ogni caso su PC e Xbox Series X|S dovrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre è stata rinviata in versione PS5.



Mancano ancora le note ufficiali, ma in base a quanto riferito dal community manager Chandler Wood su Twitter, la patch dovrebbe andare a sistemare alcuni bug e migliorare le performance di gioco in generale su PC e Xbox Series X|S. Per quanto riguarda PS5, questo aggiornamento dovrebbe sistemare anche il trofeo "Collector's Edition" che risulta bloccato.

Sulla console Sony, la patch è comunque prevista all'interno di questa settimana, dunque si tratta solo di pochi giorni di differenza. Nel frattempo, il gioco ha più di 60.000 recensioni su Steam, la maggior parte positive.