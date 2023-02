Hogwarts Legacy: su PC arriva il multiplayer con la mod HogWarp

Hogwarts Legacy a quanto pare è terreno fertile per i modder, che già si stanno sbizzarrendo con varie creazioni. Uno dei progetti sicuramente più interessanti è "HogWarp" una mod multiplayer che permette a otto utenti di giocare assieme.

Il progetto è di Yamashi, un modder che ha contribuito anche a Skyrim Together, la massiccia mod multiplayer di The Elder Scrolls V. Al momento HogWarp è disponibile solo per iscritti paganti del suo Patreon, a questo indirizzo. Nel frattempo possiamo guardare il video qua sotto, che mostra una build di prova.

Come possiamo la mod multiplayer di Hogwarts Legacy è funzionante, per quanto siano presenti alcuni problemi, come il fatto che i due giocatori nel video qui sopra si ritrovino in momenti della giornata differenti nonostante siano insieme.

Yamashi, l'autore, ha dichiarato che l'obiettivo è quello di includere il multiplayer fino a otto giocatori in Hogwarts Legacy, ma che tuttavia non realizzerà dei contenuti specifici per il multiogiocatore, con il focus della mod che sarò solo quello di rendere possibile "co-op e roleplay". I lavori pare andranno avanti ancora per diversi mesi, con Yamashi che attualmente sta lavorando a un'interfaccia di base per connettere il gioco a un server in modo tale da poter pubblicare un'ulteriore build di prova.

Rimanendo in tema, è anche in lavorazione una mod per giocare a Hogwarts Legacy con un visore VR e una che sostituisce i quadri incantati con delle sgargianti Vtuber giapponesi.