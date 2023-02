Hogwarts Legacy: una mod sostituisce i quadri incantati con delle VTuber

Ora che Hogwarts Legacy è disponibile su PC i modder non stanno perdendo tempo per realizzare mod di ogni genere, anche piuttosto stravaganti. Una di queste sostituisce le illustri personalità all'interno dei quadri incantati dell'accademia magica con le VTuber di Hololive.

Chi sta giocando a Hogwarts Legacy o ha visto almeno un film/letto un libro di Harry Potter, sa bene che i muri dell'accademia magica sono tappezzati da "quadri viventi" che ospitano personaggi di spicco del mondo magico, professori e così via. Ebbene con la mod "Moving Frames - Anime Vtubers - Holive" li sostituirete con delle sgargianti idol virtuali della compagnia giapponese Hololive, che tanto riscuotono successo su YouTube in questi anni.

Il risultato è sicuramente ben riuscito, per quanto questi nuovi ritratti in movimento in stile anime stonino e non poco con l'universo di Harry Potter, come potrete constatare voi stessi nel video qui sotto:

Se siete interessati potrete scaricare la mod realizzata da xBloodTigerx da NexusMod, a questo indirizzo. La mod in futuro verrà aggiornata, dato che l'autore sulla base dei feedback sta collezionando un numero maggiore di clip (poi convertite in GIF) e di qualità migliore che ben si prestino a tappezzare i muri di Hogwarts.

Rimanendo in tema, è anche in lavorazione una mod VR per Hogwarts Legacy che permette di giocarci con visuale in prima persona tramite un visore per la realtà virtuale.