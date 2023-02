The Last of Us, episodio 5: un video diario svela i retroscena della serie TV HBO

HBO ha pubblicato un video diario dedicato all'episodio 5 di The Last of Us, che svela i retroscena della serie TV facendo in modo che siano gli autori e gli interpreti a raccontarli, in questo caso Neil Druckmann, Pedro Pascal, Bella Ramsey, Lamar Johnson e Keivonn Woodard.

Trasmesso in anticipo, il quinto episodio della serie TV di The Last of Us vede l'ingresso nel cast dei personaggi di Henry e Sam, due fratelli sfuggiti finora alla morte che incontrano Joel ed Ellie lungo il cammino, condividendo con loro alcuni momenti.

Come tuttavia dovreste sapere, se avete giocato The Last of Us o se appunto avete visto questo episodio della riduzione televisiva prodotta da HBO, le cose non si mettono affatto bene per il gruppo che si è appena formato, che anzi viaggia spedito verso un epilogo davvero drammatico. Occhio agli spoiler nel video.

Rispetto al gioco, il personaggio del piccolo Sam è sordomuto, proprio come il suo giovane interprete, e questa scelta narrativa ha contribuito ad aggiungere ulteriore spessore alla caratterizzazione dei due fratelli.

Come già visto, non si tratta di un caso isolato: Neil Druckmann e lo showrunner Craig Mazin hanno introdotto alcune modifiche rispetto all'opera originale per sfruttare al massimo le possibilità offerte dal formato televisivo, e finora si è trattato di un approccio molto efficace.