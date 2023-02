Mr. Saitou, il provato di una assurda avventura di un impiegato giapponese in un mondo fantasy

Dal 23 marzo 2023 sarà disponibile su PC Mr. Saitou, un piccolo gioco indie che ci metterà nei panni di un impiegato giapponese che si ritrova all'interno di un mondo fantasy dove tutti, lui per primo, si chiamano Saitou e sono uno strano animale a metà tra un verme gigante e un lama. Un'idea abbastanza assurda, lo ammettiamo, che non nasce però dal nulla. Mr. Saitou è infatti una sorta di spin-off di un gioco uscito nel 2017, Rakuen. Quest'ultimo racconta la storia di un Bambino ricoverato in un ospedale che viaggia all'interno del proprio libro di favole per trovare il Guardiano della Foresta e chiedergli di esaudire un desiderio. Prima, però, il Bambino deve aiutare altri pazienti dell'ospedale e i loro alter-ego dell'altro mondo. Sarà proprio questo Bambino a dare il via all'avventura del titolare Mr. Saitou. L'uomo arriva infatti in ospedale dopo una serata passata a bere e, mentre è ricoverato, farà il proprio incontro col ragazzino che lo introdurrà ai verme-lama. A metà tra sogno e realtà, il nostro impiegato si ritrova in questo mondo alternativo che chiaramente lo aiuterà a superare i problemi della sua vita di tutti i giorni. Il punto di partenza però non è troppo dissimile dalla sua quotidianità, in quanto Mr. Saitou - comicamente - è un impiegato aziendale anche nella fantasia. Quel che è peggio è che si "risveglierà" nei panni del verme-lama pochi istanti prima di una presentazione, della quale però non ricorda assolutamente nulla. Grazie a una scusa Mr. Saitou riesce a ottenere una proroga di 24 ore: qui inizia la parte più ludica della demo, non più lunga di una ventina di minuti. Si è trattato quindi di una prova molto breve, ma ci permette di avere un'idea preliminare di quanto possiamo aspettarci dal gioco completo.

Vita aziendale Mr. Saitou passa le proprie serate a bere Cos'è esattamente però Mr. Saitou? In poche parole, è un'avventura narrativa che si focalizza sui sentimenti positivi e racconta una breve storia con taglio comico e assurdo. La sviluppatrice, Laura Shigihara, spiega che sarà possibile completare il gioco anche in una sola seduta: ci aspettiamo quindi una longevità di circa un paio di ore. Così come il gioco completo, anche la demo è alquanto breve e non ci permette di fare molto se non conoscere alcuni Saitou, come Widetou, un verme-lama più largo degli altri, il fastidioso Irritatou o il timido Shytou. Chiaramente il gioco punta sul proprio cast, proponendo tanti piccoli giochi di parole e personaggi buffi, compresi anche volti che saranno familiari a chi ha già giocato a Rakuen. Un'area più fantasy di Mr. Saitou, non presente nella demo All'atto pratico, nel nostro provato abbiamo solo dovuto esplorare il piccolo ufficio di Mr. Saitou, raccogliendo dei fogli di calcolo dove sono radunati dati oggettivi che il nostro boss usa per compiere qualsiasi scelta e formulare qualsiasi opinione. La vita lavorativo degli impiegati giapponesi è uno dei temi principali del gioco e siamo certi che per tutta l'avventura non mancheranno battute che ridicolizzano pratiche lavorative e criticheranno i lati più estremi di questo mondo. L'avventura dovrebbe assumere un taglio un po' più fantasy, come è possibile anche vedere tramite le immagini disponibili su Steam (e che vedete poco sopra), ma per ora non sappiamo quanto strambo potrebbe diventare il gioco. Ciò che possiamo affermare è che Rakuen si rivelò una gradita sorpresa per la dolcezza e la profondità della sua storia. Mr. Saitou potrebbe quindi essere una piccola avventura che ne riprende lo stile in formato ridotto. I vermi-lama Saitou provengono dal disegno del Bambino ed entreranno nei sogni del protagonista Rakuen però propone anche piccoli enigmi in stile escape room. Mr. Saitou, invece, non include nulla di tutto ciò nella demo ma mostra qualche piccola sequenza puzzle nel trailer ufficiale. Non possiamo esprimerci quindi sulla qualità di queste sezioni, ma siamo felici che la sviluppatrice non le abbia messe da parte per concentrarsi sulla sola narrativa.

Laura Shigihara e la musica Non mancheranno creature strane in Mr. Saitou, oltre ai vermi-lama Mr. Saitou sarà interessante anche dal punto di vista musicale. Già nella demo vi sono alcune tracce piacevoli che accompagnano ogni sequenza, sottolineando la tensione di Mr. Saitou davanti al proprio boss o l'allegra atmosfera dell'ufficio nel mentre cerchiamo i fogli di calcolo. Non avevamo però particolari dubbi sotto questo punto di vista, in quanto Laura Shigihara è una famosa compositrice e cantautrice, che ha lavorato su oltre trenta videogiochi compresi i famosi Plants vs. Zombies, To the Moon, DELTARUNE, World of Warcraft e non solo. È stata anche Audio Director per All Play di Electronic Arts. Si tratta di un curriculum di tutto rispetto che dà grandi certezze per Mr. Saitou. Laura Shigihara ha anche guidato la realizzazione della serie animata 3D Farmer in the Sky, basata sempre sul mondo di Rakuen, di cui potete vedere il primo episodio qui sopra.

La demo di Mr. Saitou ci propone un breve sguardo nel mondo di Rakuen, del suo ospedale e dei suoi assurdi personaggi, i verme-lama. Possiamo aspettarci un'avventura all'insegna dei buoni sentimenti e con un lato comico che criticherà la vita dell'impiegato giapponese medio. Sarà anche un'avventura molto breve, ma potremo dire di più solo dopo che sarà stato reso disponibile il gioco completo.